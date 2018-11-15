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Белорусам с $5000 предложили стать совладельцами Apple, Netflix, Alibaba и Xiaomi 

16.11.2018 16:26 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусы стали активнее инвестировать в ценные бумаги на внешних рынках. За последние два года объем сбережений, вложенных в доверительное управление Альфа-Банка, взлетел в 4 раза, чему отчасти способствовало снижение порога входа до $5 тысяч. Среди фаворитов – Apple, IBM, Netflix, Alibaba, Epam и Xiaomi. Такой статистикой поделился Альфа-Банк к своему 10-летию в Беларуси. 

Для белорусов снижен порог входа для покупки акций зарубежных компаний. Если раньше для этого требовалось вложить $10 тысяч, то сейчас достаточно и $5 тысяч. Кроме того, торговый день продлен до 24 часов, что позволяет совершать сделки на американских биржах NYSE, NASDAQ и AMEX в течение всей сессии. Все это, как считают в Альфа-Банке, повысило возможности населения по приумножению сбережений. 

«Особую популярность этот вид вложений сбережений начал набирать после снижения процентных ставок по депозитам. Хотя этот механизм был востребован и ранее. Люди ищут альтернативные депозитам возможности по размещению денежных средств, хотят диверсифицировать риски», – пояснили в Альфа-Банке (Беларусь). 

Белорусы чаще всего вкладываются в акции известных IT-корпораций. Среди них – Apple, IBM, Alphabet (владелец Google), Amazon, Intel, Microsoft, Netflix и Nvidia. Растет интерес к менее раскрученным Dropbox, Avalara и Arista Networks. Также белорусы выбирают китайские компании, такие как Alibaba, HUYA, iQiyi, Xiaomi, Bilibili и IRobot (производитель роботов). Вне высокотехнологичного сектора востребованы ценные бумаги Coca-Cola и Nike. 

Доверительное управление предлагает два сценария. Первый способ – вложить деньги «по приказу», когда можно указать банку, какие именно акции и облигации приобрести. Инвестировать также можно «на доверии», когда портфель для клиента формируют специалисты банка. Этот вариант подходит больше тем, кто не обладает финансовыми навыками для принятия решений, либо не имеет на это достаточно времени. Доверительный управляющий подбирает в портфели ценные бумаги с доходностью 5-8% годовых в зависимости от стратегии. 

Тренд текущего года – стремление белорусов покупать акции «по приказу». С начала года доля «самостоятельных инвесторов» выросла с 30 до 40%, а их число удвоилось. «Люди хотят сами принимать инвестиционные решения, формировать портфель ценных бумаг по своему вкусу, повышать свою финансовую грамотность, приобретать опыт в инвестировании. Темп роста опережает все существующие планы», – объяснили в Альфа-Банке. 

При полном доверительном управлении средняя сумма договора обычно составляет около $50 000, а «по приказу» – порядка $35 000, но и есть и те, кто оперируют сотнями тысяч. Самый удачливый белорус менее чем за год приумножил капитал почти 5 раз. 

Доверительное управление появилось в Беларуси в 2011 году, и сейчас его предлагают несколько банков «первой десятки». Среди лидеров – Альфа-Банк, доля которого на этом рынке составляет около 30%. 

Белорусскому Альфа-Банку исполнилось 10 лет. Сейчас в нем работает 2274 человека, а его активы превышают 2 млрд. бел. рублей. Банк занимает сильные позиции  в сфере малого бизнеса и цифрового банкинга. В 2018 году Альфа-Банк перешел на собственный процессинг, запустил «Академию бизнеса» и приобрел контрольный пакет акций ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит».

 
 
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Белорусы стали активнее инвестировать в ценные бумаги на внешних рынках. За последние два года объем сбережений, вложенных в доверительное управление Альфа-Банка,...
 
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