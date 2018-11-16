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Бабич: Подготовка соглашения о взаимном признании виз с Беларусью российской стороной завершена

17.11.2018 00:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности, заявил 16 ноября посол России Михаил Бабич, сообщает БелаПАН.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По его словам, подготовка документа российской стороной завершена. «С российской стороны сделано все, чтобы это соглашение было подписано, — подчеркнул дипломат. — Высокая степень готовности, очень многое сделано, пройден очень серьезный путь буквально за последние полтора месяца».

Бабич подчеркнул, что визовое соглашение — это очень важный документ, в котором выработан совместный механизм российско-белорусского взаимодействия «с точки зрения реализации единой миграционной и визовой политики».

Работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России продолжается больше года. В итоге вопрос по пересечению внутренней границы гражданами третьих стран остается нерешенным. Заявления о скором подписании соглашения (до конца 2017 года, весной 2018 года) пока остались нереализованными.

Обострение проблемы взаимного признания виз произошло из-за введения, а потом и расширения Минском безвизового режима для граждан многих стран. В феврале 2017 года стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону. С 15 мая того же года все белорусские рейсы в российских аэропортах перевели в международные терминалы. Как выражался президент, между Беларусью и Россией появилась «самая странная граница в Европе».

Недавно стало известно, что Россия хочет установить международный пункт пропуска на границе с Беларусью в Смоленской области.

 
 
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"С российской стороны сделано все, чтобы это соглашение было подписано, - подчеркнул дипломат. - Высокая степень готовности, очень многое сделано, пройден очень...
 
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