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Бабич: Подготовка соглашения о взаимном признании виз с Беларусью российской стороной завершена
17.11.2018 00:07 — Новости Экономики | Tut.by
Проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности, заявил 16 ноября посол России Михаил Бабич, сообщает
По его словам, подготовка документа российской стороной завершена. «С российской стороны сделано все, чтобы это соглашение было подписано, — подчеркнул дипломат. — Высокая степень готовности, очень многое сделано, пройден очень серьезный путь буквально за последние полтора месяца».
Бабич подчеркнул, что визовое соглашение — это очень важный документ, в котором выработан совместный механизм российско-белорусского взаимодействия «с точки зрения реализации единой миграционной и визовой политики».
Работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России
Обострение проблемы взаимного признания виз произошло из-за введения, а потом и
Недавно стало известно, что Россия хочет
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"С российской стороны сделано все, чтобы это соглашение было подписано, - подчеркнул дипломат. - Высокая степень готовности, очень многое сделано, пройден очень...
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