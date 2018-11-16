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Пашинян потребует от Лукашенко объяснений из-за обсуждений с Азербайджаном вопросов ОДКБ
17.11.2018 08:45 — Новости Экономики | Tut.by
Никол Пашинян намерен потребовать объяснений от белорусского президента президента в связи с обсуждением с Азербайджаном сложившейся в ОДКБ ситуации. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении 16 ноября заявил в беседе с журналистами,
«Это примерно то же самое, как если бы например я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси и не только от президента Беларуси», - сказал Пашинян.
Он также высказал претензии в адрес президента Казахстана в связи с высказыванием Назарбаева, что следующим генсеком ОДКБ будет представитель Беларуси. Пашинян напомнил, что решения в ОДКБ принимаются «в ходе консенсуса, а мы четко выразили свою позицию».
«Думаю, весьма важно, чтобы в рамках ОДКБ мы имели очень четкий разговор с партнерами, чтобы для каждого было ясно, каковы его обязательства по отношению к остальным и вообще каковы обязательства стран-участников по отношению к организации и другим странам-участникам», — подытожил и. о. премьер-министра Армении.
Ранее, напомним, Министерстве иностранных дел Армении
12 ноября на встрече с послом Азербайджана президент Беларуси рассказал Латифу Гандилову, как прошла встреча Совета ОДКБ в Астане и как обсуждался вопрос назначения нового генсека организации.
«Естественно, вариантов было много. И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ — очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге», — Минск готов предложить трех кандидатов на должность генсека ОДКБ">сказал Лукашенко.
2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ представитель Армении Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря. Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что новым генсеком
8 ноября в Астане состоялся саммит глав государств — членов ОДКБ. Решение о новом генсеке
Минск в свою очередь заявил, что
В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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"Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать...
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