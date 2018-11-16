Пашинян потребует от Лукашенко объяснений из-за обсуждений с Азербайджаном вопросов ОДКБ

Никол Пашинян намерен потребовать объяснений от белорусского президента президента в связи с обсуждением с Азербайджаном сложившейся в ОДКБ ситуации. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении 16 ноября заявил в беседе с журналистами, сообщает News.am .



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«Это примерно то же самое, как если бы например я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси и не только от президента Беларуси», - сказал Пашинян.

Он также высказал претензии в адрес президента Казахстана в связи с высказыванием Назарбаева, что следующим генсеком ОДКБ будет представитель Беларуси. Пашинян напомнил, что решения в ОДКБ принимаются «в ходе консенсуса, а мы четко выразили свою позицию».

«Думаю, весьма важно, чтобы в рамках ОДКБ мы имели очень четкий разговор с партнерами, чтобы для каждого было ясно, каковы его обязательства по отношению к остальным и вообще каковы обязательства стран-участников по отношению к организации и другим странам-участникам», — подытожил и. о. премьер-министра Армении.

Ранее, напомним, Министерстве иностранных дел Армении заявило , что считает «некорректным» высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Армении и тот факт, что руководитель государства — члена ОДКБ представил подробности закрытого обсуждения на саммите блока послу Азербайджана — государства, не являющегося членом ОДКБ.

12 ноября на встрече с послом Азербайджана президент Беларуси рассказал Латифу Гандилову, как прошла встреча Совета ОДКБ в Астане и как обсуждался вопрос назначения нового генсека организации.

«Естественно, вариантов было много. И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ — очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге», — Минск готов предложить трех кандидатов на должность генсека ОДКБ">сказал Лукашенко.

2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ представитель Армении Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря. Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что новым генсеком может стать глава Совбеза Беларуси Станислав Зась. Хачатуров отработал на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет.

8 ноября в Астане состоялся саммит глав государств — членов ОДКБ. Решение о новом генсеке не было принято . Как сообщил в ходе брифинга по итогам саммита президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, окончательное решение по кандидатуре генсека может принято на встрече в Санкт-Петербурге 6 декабря. Назарбаев также отметил, что следующий генсек будет от белорусской стороны.

Минск в свою очередь заявил, что готов предложить на этот пост три кандидатуры.

В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.