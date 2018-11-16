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МИД Беларуси о заявлении Пашиняна: Правила уличной демократии неприемлемы в большой политике

17.11.2018 12:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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В большой политике необходимо руководствоваться не правилами «уличной демократии», а принятыми вполне четкими нормами этикета. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя заявление Никола Пашиняна потребовать объяснений от белорусского президента в связи с обсуждением с Азербайджаном сложившейся в ОДКБ ситуации.

«Видимо исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать», — отметил Анатолий Глаз.

По мнению представителя белорусского внешнеполитического ведомства, это может быть приемлемо в отношении бывшего генерального секретаря ОДКБ, гражданина Армении Юрия Хачатурова, но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета.

«Наверное господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет», — отметил Анатолий Глаз.

 
 
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В большой политике необходимо руководствоваться не правилами "уличной демократии", а принятыми вполне четкими нормами этикета. Об этом заявил пресс-секретарь МИД...
 
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