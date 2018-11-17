Оппозиция готовится к выборам с пустыми карманами

Электоральный период, когда в Беларуси одна за другой пройдут две избирательные кампании, Александр Лукашенко назвал «политической вакханалией». Начнется она, по его словам, в 2019 году и продлится полтора года.

Как известно, и выборы депутатов Палаты представителей, и очередные президентские выборы припадают на 2020 год и должны пройти фактически одновременно. В этой связи звучали предложения одну из кампаний перенести на 2019 год. Судя по всему, так оно и будет. Правда, пока не объявлено, какие выборы проведут раньше срока.

Правоцентристский блок оппозиции (ОГП, БХД и «За Свободу») ожидает, что в будущем году пройдут парламентские выборы, а в 2020-м — президентские, но уже сейчас участники коалиции ведут переговоры о процедуре определения единого кандидата.

Другие оппозиционные силы пока говорят о намерении идти отдельными колоннами.

При этом уже долгое время оппозиционные партии страдают от того, что исключены из процесса принятия важных государственных решений, а сейчас еще — и от крайнего дефицита средств.

Кейсы ОГП и Партии БНФ

Уже не сенсация, когда оппозиционеры теряют возможность содержать свой офис, но впервые политик через пару месяцев после победы на съезде отказался от поста председателя партии прежде всего потому, что не смог найти средства.

Василий Поляков пробыл председателем Объединенной гражданской партии (ОГП) 77 дней. 23 сентября он обратился к политсовету партии с заявлением о сложении полномочий председателя. Политсовет принял отставку, временно исполняющим обязанности назначен Николай Козлов — он был заместителем председателя при Полякове и при его предшественнике Анатолии Лебедько.

Поляков выглядел реальной альтернативой Лебедько, руководившему ОГП 18 лет. Но оказалось, что старый вождь не смог поделиться с новым секретной магической технологией пополнения партийной кассы и, осознав это, Поляков уступил место Козлову.

Под угрозой выселения из офиса оказалась Партия БНФ, у которой накопилась приличная задолженность — почти 30 тысяч рублей — за аренду и коммунальные услуг перед собственником помещения. Партия была вынуждена объявить кампанию по сбору средств.

Эти кейсы показывают, по какому тонкому льду ходят сейчас оппозиционные структуры и насколько велика в поддержании их существования роль той или иной личности.

И если даже для крупнейших оппозиционных структур почти неразрешимой задачей оказывается оплата коммуналки за свой офис и работы нескольких технических сотрудников, то возникает вопрос, насколько реальны планы тех или иных структур собрать необходимые для регистрации кандидата в президенты сто тысяч подписей и провести эффективную избирательную кампанию.

Собственно, скудость ресурсов — эта одна из главных причин, заставляющих те или иные оппозиционные структуры объединять усилия и выдвигать единого кандидата.

Президентские выборы: претендентов уже немало

Между тем и объединение «Говори правду», и Партия БНФ декларируют намерение выдвинуть собственных кандидатов в президенты.

В первом случае пока заявлены две фигуры — сопредседатели Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев, но вряд ли они вместе выдвинутся кандидатами. Какой именно выбор сделает «Говори правду», мы, скорее всего, узнаем в первой половине 2019 года вместе с официальным стартом избирательной кампании (если президентские выборы будут назначены именно тогда).

Партия БНФ — одна из немногих оппозиционных структур, которая испытывает давление изнутри, чтобы на президентских выборах был собственный кандидат (в белорусской практике чаще встречается другой побудительный мотив — личные амбиции того или иного политика).

Ресурсов на проведение кампании у Партии БНФ, судя по всему, нет (иначе не было бы проблем с оплатой офиса). Но, как и у «Говори правду», уже есть два вероятных претендента на участие в президентской кампании — зампред партии Алексей Янукевич и эмигрировавший в США активист Юрий Зенькович.

Парламентские выборы будут раньше?

Есть основания полагать, что в 2019 году пройдут парламентские, а не президентские выборы (дескать, глава государства не захочет урезать срок своих полномочий). Еще в конце сентября врио председателя ОГП Николай Козлов представил это мнение как общую позицию правоцентристской коалиции.

По словам руководителя ОГП, правоцентристы уже активно готовятся к парламентским выборам: подбирают кандидатов, согласовывают между субъектами коалиции избирательные округа, сформулировали поправки в Избирательный кодекс и намерены каким-то образом заставлять правящий режим принять эти предложения во внимание.

Реальной борьбы за власть, похоже, не получится

Весной 2019 года правоцентристы намерены завершить переговоры о процедуре выбора единого кандидата в президенты от правоцентристской коалиции.

Пока есть несколько вариантов механизма выбора, но коалиция заявляет, что участие в «кастинге» смогут принять не только члены входящих в нее структур. Впрочем, полностью пускать дело на самотек коалиция не намерена и уже готовит предвыборную программу единого кандидата.

Впрочем, не похоже, что планы оппозиции на грядущие выборы — это реальная заявка на борьбу за власть. Независимо от программ и стратегий, все удовлетворятся участием, а не победой.

Кто пойдет в президенты на следующих выборах?