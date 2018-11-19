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Символу проваленной модернизации ищут инвестора. Кому нужен "Борисовдрев"?
20.11.2018 10:01 — Новости Экономики | Tut.by
Госкомитет по имуществу (ГКИ) Беларуси
Напомним, с 2008 по 2014 года на «Борисовдреве» проводились модернизация, потому что износ оборудования составлял 94−98%. Переоборудование обошлось в 112 млн евро. В настоящее время «Борисовдрев» можно считать современным предприятием с передовыми технологическими процессами, говорится в информационном меморандуме.
В течение нескольких лет предприятие пытались запустить. В итоге оно оказалось невольным героем скандальной хроники. Большая долговая нагрузка не позволяла рассчитывать на новые кредиты под оборотку.
В 2016 году «Борисовдрев» и еще 8 деревообрабатывающих предприятий
8 ноября на «Борисовдреве»
— Это предприятие было одним из самых проблемных из числа тех, которые были приняты в холдинг Банка развития. Завод работает рентабельно весь этот год, — сказал Румас. — Что касается плитной продукции, предприятие устойчиво работает: загрузка линии составляет примерно 103%, дальше можно работать только над снижением себестоимости и повышением качества продукции. Спичечное производство загружено на 85%. Несколько хуже обстоит ситуация с фанерным производством: там загрузка от 50% до 60%. Перед предприятием стоит четкая задача — выйти в 2019 году на загрузку фанерного производства в 90%. Это позволит еще больше увеличить рентабельность.
В целом по холдингу организаций деревообрабатывающей промышленности за девять месяцев рентабельность достигла 14%. У «Борисовдрева» есть резервы для роста до среднего уровня", — сказал Сергей Румас.
Средняя зарплата по «Борисовдреве» растет, в октябре она достигла 880 рублей. «Темп, который взяло предприятие с начала года, сохраняется, и „Борисовдрев“ уверенно смотрит в будущее», — подчеркнул премьер-министр, сообщает пресс-служба правительства.
16 ноября ГКИ
Как следует из информационного меморандума, предприятие производит МДФ (доля на внутреннем рынке в 2017 году составляла 45%), спички (40%), фанеру (15%). 80% продукции поставляется на экспорт.
Выручка за 2017 год составила 28 млн рублей. За 8 месяцев этого года — 29,6 млн рублей. Как говорилось выше, предприятие имеет положительную рентабельность продаж.
Вместе с тем «Борисовдрев» является убыточным в течение ряда последних лет. Чистый убыток за 9 месяцев 2018 года составил 12,2 млн рублей против 11,1 млн за весь 2017 год. На рост чистого убытка решающее влияние оказало обслуживание кредитов.
Кому может быть интересен «Борисовдрев»? «Говорить о продаже еще рано. Просто изучается интерес потенциальных инвесторов. Это стандартная процедура», — отметили на самом предприятии.
По словам информированных собеседников, интерес к предприятию проявляют компании из соседних стран. «Есть также крупные игроки в Беларуси, которые хотят нарастить свои мощности. Поэтому они рассматривают возможности не только строительства заводов с нуля, но и покупки действующих предприятий», — пояснили источники.
Что касается условий продажи, то, вероятно, они будут определяться путем переговоров с потенциальными инвесторами. А последнее слово примет президент, сказал собеседник.
За сколько государство готово продать «Борисовдрев»? Оказалось, стоимость предприятия еще неизвестна. «Оценка — длительная и дорогостоящая процедура. При предметном интересе инвесторов оценка стоимости „Борисовдрева“ будет проведена», — пояснили в Банке развития.
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Госкомитет по имуществу (ГКИ) Беларуси объявил о готовности продать госпакет акций "Борисовдрева". Предприятию, ставшего символом проваленной модернизации...
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