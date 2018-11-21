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"Высылка ставит меня в опасное для здоровья и жизни положение". Красулина обратилась в посольство РФ

22.11.2018 08:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Пресс-секретарь Объединенной гражданской партии Анна Красулина, которую на год депортируют из Беларуси, обратилась в посольство России с заявлением «о нарушении прав граждан Российской Федерации». Заявление активистка отправила в посольство заказным письмом.


Напомним, 13 ноября Анну Красулину вызвали в РУВД Московского района Минска, где вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год. Покинуть страну она должна до 30 ноября 2018 года. Причина высылки в том, что Красулина неоднократно — трижды — привлекалась к административной ответственности, из них дважды за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, один раз за неоплаченный в автобусе проезд. Все штрафы активистка погасила, но в уведомлении было сказано: «Выслать в интересах общественного порядка».

В заявлении, отправленном в посольство, Красулина отмечает, что имея гражданство России, она постоянно проживает в Беларуси с 2002 года с мужем, сыном и дочерью. Родители активистки — нетрудоспособные пенсионеры — тоже граждане России, но с 2006 года живут в Беларуси.


Анна Красулина считает, что применение к ней такой меры, как высылка, необоснованно и неоправданно сурово. Активистка обращает внимание на то, что, по ее мнению, в законе «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» формулировки за что иностранца могут выслать из страны «достаточно неопределенные, предоставляющие широкие возможности для толкования органом, принимающим решение». А в рамках подписанных соглашений и заявлений на высшем государственном и дипломатическом уровне о построении Союзного государства и унификации законодательства России и Беларуси провозглашается равенство прав граждан, в том числе на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

«Ни я, ни моя семья, ни мои родители не имеем недвижимости и жилья на территории Российской Федерации и никакого другого государства. Я являюсь инвалидом III группы, в настоящее время постоянной работы не имею. Высылка меня из Беларуси означает, что меня разлучают с моей семьей — мужем и детьми, и, по сути, ставят в опасное для здоровья и жизни положение при отсутствии достаточных средств к существованию вне постоянного места жительства. Мои родители, граждане Российской Федерации, живут в Беларуси с 2006 года, и вот сейчас, когда они в возрасте и имеют серьезные проблемы со здоровьем, они останутся на целый год без моей помощи. Как гражданка Российской Федерации информирую Вас о нарушении моих прав и интересов, а также интересов моих родителей», — сказано в заявлении Красулиной.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь ОГП считает, что применение к ней такой меры, как высылка, необоснованно и неоправданно сурово. И что белорусские власти нарушили ее права и...
 
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