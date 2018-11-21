ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посольство России о заявлении Красулиной: Примем все необходимые меры для защиты прав наших граждан

22.11.2018 10:07 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Заявление пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной пока не поступило в посольство России в Беларуси. Но в посольстве TUT.BY заверили, что оно будет тщательно рассмотрено.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Заявление «о нарушении прав граждан Российской Федерации» пресс-секретарь Объединенной гражданской партии Анна Красулина отправила в посольство России заказным письмом накануне. В нем она информирует посольство о нарушении ее прав и интересов, а также интересов ее родителей. В посольство обращение пока не поступило.

— Соответствующее обращение от гражданки Красулиной в Посольство России еще не поступало. Тем не менее консульская служба в соответствии со своими функциями и задачами примет все необходимые в данном случае меры для обеспечения и защиты прав граждан Российской Федерации, — сказал TUT.BY пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Москалев.

Напомним, 13 ноября Анну Красулину вызвали в РУВД Московского района Минска, где вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год. Покинуть страну она должна до 30 ноября 2018 года. Причина высылки в том, что Красулина неоднократно — трижды — привлекалась к административной ответственности, из них дважды — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, один раз — за неоплаченный в автобусе проезд. Все штрафы активистка погасила, но в уведомлении было сказано: «Выслать в интересах общественного порядка».

Красулина, имея гражданство России, постоянно проживает в Беларуси с 2002 года с мужем, сыном и дочерью. Родители активистки — нетрудоспособные пенсионеры — тоже граждане России, но с 2006 года живут в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 178
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заявлении "о нарушении прав граждан Российской Федерации" пресс-секретарь Объединенной гражданской партии Анна Красулина информирует посольство о нарушении ее...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство подготовило проект постановления о повышении минимальной зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика