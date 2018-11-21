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Посольство России о заявлении Красулиной: Примем все необходимые меры для защиты прав наших граждан
22.11.2018 10:07 — Новости Экономики | Tut.by
Заявление пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной пока не поступило в посольство России в Беларуси. Но в посольстве TUT.BY заверили, что оно будет тщательно рассмотрено.
— Соответствующее обращение от гражданки Красулиной в Посольство России еще не поступало. Тем не менее консульская служба в соответствии со своими функциями и задачами примет все необходимые в данном случае меры для обеспечения и защиты прав граждан Российской Федерации, — сказал TUT.BY пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Москалев.
Напомним, 13 ноября Анну Красулину вызвали в РУВД Московского района Минска, где вручили уведомление о
Красулина, имея гражданство России, постоянно проживает в Беларуси с 2002 года с мужем, сыном и дочерью. Родители активистки — нетрудоспособные пенсионеры — тоже граждане России, но с 2006 года живут в Беларуси.
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В заявлении "о нарушении прав граждан Российской Федерации" пресс-секретарь Объединенной гражданской партии Анна Красулина информирует посольство о нарушении ее...
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