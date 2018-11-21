Посольство России о заявлении Красулиной: Примем все необходимые меры для защиты прав наших граждан

Заявление пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной пока не поступило в посольство России в Беларуси. Но в посольстве TUT.BY заверили, что оно будет тщательно рассмотрено.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Заявление «о нарушении прав граждан Российской Федерации» пресс-секретарь Объединенной гражданской партии Анна Красулина отправила в посольство России заказным письмом накануне. В нем она информирует посольство о нарушении ее прав и интересов, а также интересов ее родителей. В посольство обращение пока не поступило.

— Соответствующее обращение от гражданки Красулиной в Посольство России еще не поступало. Тем не менее консульская служба в соответствии со своими функциями и задачами примет все необходимые в данном случае меры для обеспечения и защиты прав граждан Российской Федерации, — сказал TUT.BY пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Москалев.

Напомним, 13 ноября Анну Красулину вызвали в РУВД Московского района Минска, где вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год. Покинуть страну она должна до 30 ноября 2018 года. Причина высылки в том, что Красулина неоднократно — трижды — привлекалась к административной ответственности, из них дважды — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, один раз — за неоплаченный в автобусе проезд. Все штрафы активистка погасила, но в уведомлении было сказано: «Выслать в интересах общественного порядка».

Красулина, имея гражданство России, постоянно проживает в Беларуси с 2002 года с мужем, сыном и дочерью. Родители активистки — нетрудоспособные пенсионеры — тоже граждане России, но с 2006 года живут в Беларуси.