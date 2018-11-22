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Четыре компании Гродненщины едут на международную выставку во Вьетнам

23.11.2018 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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Международная выставка Vietnam Expo-2018 пройдет в Хошимине с 5 по 8 декабря.
 
Четыре компании Гродненщины едут на международную выставку во Вьетнам
 
ОАО «Беллакт», «Молочный Мир», «Гродненский мясокомбинат» и «Волковысский мясокомбинат» представят свою продукцию в рамках  Национальной экспозиции Республики Беларусь. 
 
Четыре компании Гродненщины едут на международную выставку во Вьетнам
 
Программа визита предусматривает участие белорусской делегации в первом заседании белорусско-вьетнамского делового совета и двусторонних переговорах с представителями деловых кругов Вьетнама. В ходе заседания планируется рассмотреть перспективные направления развития белорусско-вьетнамского торгово-экономического взаимодействия, обсудить проблемные вопросы ведения бизнеса, провести обмен мнениями и поделиться опытом сотрудничества. Белорусские участники получат возможность установить контакты с представителями компаний Вьетнама в различных отраслях, в том числе молочной и мясной промышленности. Будут обсуждаться вопросы реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, энергетики, производства удобрений, медицинской техники, молочной, алкогольной продукции.
 
Четыре компании Гродненщины едут на международную выставку во Вьетнам
 
Как сообщила начальник отдела внешнеэкономической деятельности комитета экономики Гродненского облисполкома Светлана Прусакова, за девять месяцев нынешнего года экспорт товаров Гродненской области во Вьетнам без учета организаций республиканской подчиненности составил 2,6 миллиона долларов и вырос в 3,9 раза к аналогичному периоду прошлого года. Увеличены поставки мяса крупного рогатого скота и субпродуктов, молочной сыворотки. Впервые организованы поставки сухого молока и мяса птицы.
 
Четыре компании Гродненщины едут на международную выставку во Вьетнам
 
Vietnam Expo - одна из крупнейших универсальных торгово-экономических выставок Юго-Восточной Азии. Ожидается, что в этом году ее посетят более 20 тысяч представителей из 45 стран и регионов, а также местные предприниматели и торговцы. 
 
Четыре компании Гродненщины едут на международную выставку во Вьетнам
 
Вьетнам является традиционным торговым партнером Беларуси в азиатском регионе.  В будущем году страны намерены значительно активизировать экономическое взаимодействие, промышленную 
 
 
 
 
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Международная выставка Vietnam Expo-2018 пройдет в Хошимине с 5 по 8 декабря
 
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