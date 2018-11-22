Лукашенко поручил вернуть деньги за строительство ГОКа в Туркменистане и футбольных баз в России

Александр Лукашенко поручил правительству решить проблему с расчетами за строительство белорусскими компаниями объектов в России и в Туркменистане. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

— Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса, — заявил Лукашенко. — Кроме того, россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу. Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии.

Напомним, горно-обогатительный комбинат в местечке Гарлык был торжественно открыт 31 марта 2017 года президентами Туркменистана и Беларуси. Строительство комплекса с июня 2009 года осуществляла компания «Белгорхимпром». Общая стоимость объекта была оценена в 1 млрд долларов. Процесс шел непросто. Несколько лет назад власти Туркменистана даже обвинили Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты. Недавно президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов раскритиковал руководство госконцерна «Туркменхимия» и поручил вице-премьеру, курирующему промышленную сферу, выяснить причины стагнации калийного производства. Если же будет выявлена вина «Белгорхимпрома», то Туркменистан будет вынужден подать иск в международный арбитраж.

Что касается Калуги, то там белорусские строители возводили тренировочную базу и небольшой стадион. Стоимость одной из них была оценена в 2 млн долларов. Они строились для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира - 2018 по футболу. Затем их передали для подготовки местных команд. Работы выполняли Гомельский домостроительный комбинат и ОАО «Стройтрест № 3 ордена Октябрьской революции».