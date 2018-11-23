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Реформа ЖКХ и не только. Чем запомнился Андрей Шорец на посту главы Минска
24.11.2018 12:42 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня президент
По словам президента, вопрос замены председателя Мингорисполкома стоит давно. Но окончательной причиной отставки стал вчерашний разнос главы государства на совещании о повышении эффективности строительного комплекса. Лукашенко сказал, что Шорец не предотвратил ситуацию, когда один или несколько человек скупило 64 квартиры от коммунального застройщика, а потом перепродали их дороже. А уже сегодня пост председателя Мингорисполкома занял бывший министр транспорта Анатолий Сивак.
В связи с этим вспоминаем, чем запомнился Андрей Шорец на должности главы Минска.
Главной задачей Шорца на новом посту было реформирование системы ЖКХ в столице, чтобы в дальнейшем перенести этот опыт на всю страну.
За четыре года в минской системе ЖКХ разделили функции заказчика и подрядчика. Так, районные ЖРЭО переименовали в КУП «Жилищное коммунальное хозяйство» и перевели на хозрасчет. ЖЭСы превратили в жилищно-эксплуатационные участки (ЖЭУ). Функции работников разделили, а техобслуживанием домов занялись хаус-мастера. Благодаря этому, например, за 2016 год получено 29 миллионов экономии затрат.
Кроме того, в Минске появилась служба 115 и сайт 115.бел, через который горожане могут сообщать о той или иной проблеме и следить за ее решением.
И эта реформа, видимо, получила одобрение на верху. Ведь как и задумывалось изначально, ее опыт решено перенести на всю страну до конца 2018 года. А сайты 115.бел и единая служба 115 начали появляться в регионах еще раньше.
Кроме реформы ЖКХ Шорец запомнился на посту мэра вот этими инициативами:
Да и вообще, при Шорце Минск заметно рванул вперед. У нас появились отели, фастфуды и магазины одежды международных сетей, стремительно начал развиваться местный общепит, приобрели другие масштабы места молодежных тусовок вроде Зыбицкой и Октябрьской. В столице сократилось число долгостроев и появились электробусы. Какая в этом заслуга главы Минска — вопрос открытый.
Но глобально в столице за четыре года ничего не поменялось. Мнения людей по-прежнему не спрашивают при строительстве крупных объектов (вроде бизнес-центра на Октябрьской площади), метро строится медленно, зеленые насаждения вырубают, наземный транспорт требует более быстрого обновления, не решена проблема обеспеченности школами и детскими садами. Правда, хватает ли полномочий у назначенного председателя минского горисполкома для решения этих всех проблем — вопрос тоже открытый.
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Читайте, чем Андрей Шорец запомнился за четыре года в должности.
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