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Лукашенко: Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы
24.11.2018 13:52 — Новости Экономики | Tut.by
Назначая нового председателя Мингорисполкома, президент заявил, что главный экзамен у всей вертикали власти — это президентские и парламентские выборы.
— Самое главное: у всей вертикали власти экзамен — парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю. Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы, — цитирует Александра Лукашенко
При этом он отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты.
— Но они (народ Беларуси. — Прим.) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно, — заявил Лукашенко, назначая Анатолия Сивака на должность мэра Минска.
Выборы на высший государственный пост в Беларуси по закону
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Назначая нового председателя Мингорисполкома президент заявил, что главный экзамен у всей вертикали власти - это президентские и парламентские выборы.
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