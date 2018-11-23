ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы

24.11.2018 13:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Назначая нового председателя Мингорисполкома, президент заявил, что главный экзамен у всей вертикали власти — это президентские и парламентские выборы.

— Самое главное: у всей вертикали власти экзамен — парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю. Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы, — цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента.

При этом он отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты.

— Но они (народ Беларуси. — Прим.) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно, — заявил Лукашенко, назначая Анатолия Сивака на должность мэра Минска.

Выборы на высший государственный пост в Беларуси по закону должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, а выборы в Палату представителей — не позднее 10 сентября этого же года. Председатель Центризбиркома ранее заявляла, что проводить две крупные избирательные кампании в один год нецелесообразно. Возможно, одна из них пройдет раньше срока.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 149
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назначая нового председателя Мингорисполкома президент заявил, что главный экзамен у всей вертикали власти - это президентские и парламентские выборы.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Реформа ЖКХ и не только. Чем запомнился Андрей Шорец на посту главы Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика