Лукашенко: Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы

Назначая нового председателя Мингорисполкома, президент заявил, что главный экзамен у всей вертикали власти — это президентские и парламентские выборы.

— Самое главное: у всей вертикали власти экзамен — парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю. Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы, — цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента .

При этом он отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты.

— Но они (народ Беларуси. — Прим.) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно, — заявил Лукашенко, назначая Анатолия Сивака на должность мэра Минска.

Выборы на высший государственный пост в Беларуси по закону должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, а выборы в Палату представителей — не позднее 10 сентября этого же года. Председатель Центризбиркома ранее заявляла, что проводить две крупные избирательные кампании в один год нецелесообразно. Возможно, одна из них пройдет раньше срока.