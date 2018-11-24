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Наталья Кочанова о назначении нового мэра Минска: «Это никакая не чрезвычайная ситуация»
25.11.2018 10:00 — Новости Экономики | Tut.by
24 ноября в Мингорисполкоме состоялась встреча нового мэра Анатолия Сивака с главой Администрации президента и экс-руководителем Минска. Они обсудили поставленные Александром Лукашенко задачи по развитию столицы. Глава администрации президента Наталья Кочанова прокомментировала назначение нового мэра Минска, сообщает
«Это никакая не чрезвычайная ситуация. Город Минск достиг очень высокого уровня в развитии по наведению порядка, благоустройству, по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития. Здесь самая высокая заработная плата, сконцентрировано большое количество трудовых ресурсов. Планка достаточно высокая. Сейчас надо продолжить работу, которая была проведена. И, конечно, придать новый импульс в развитии города», — заявила Наталья Кочанова.
Александр Лукашенко в субботу, 24 ноября,
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"Планка достаточно высокая. Сейчас надо продолжить работу, которая была проведена. И, конечно, придать новый импульс в развитии города", - заявила Наталья Кочанова.
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