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Наталья Кочанова о назначении нового мэра Минска: «Это никакая не чрезвычайная ситуация»

25.11.2018 10:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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24 ноября в Мингорисполкоме состоялась встреча нового мэра Анатолия Сивака с главой Администрации президента и экс-руководителем Минска. Они обсудили поставленные Александром Лукашенко задачи по развитию столицы. Глава администрации президента Наталья Кочанова прокомментировала назначение нового мэра Минска, сообщает СТВ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Это никакая не чрезвычайная ситуация. Город Минск достиг очень высокого уровня в развитии по наведению порядка, благоустройству, по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития. Здесь самая высокая заработная плата, сконцентрировано большое количество трудовых ресурсов. Планка достаточно высокая. Сейчас надо продолжить работу, которая была проведена. И, конечно, придать новый импульс в развитии города», — заявила Наталья Кочанова.

Александр Лукашенко в субботу, 24 ноября, назначил министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Глава государства отметил, что за последнее время у него возникло много вопросов к работе городских чиновников.

 
Теги: Минск
 
 
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"Планка достаточно высокая. Сейчас надо продолжить работу, которая была проведена. И, конечно, придать новый импульс в развитии города", - заявила Наталья Кочанова.
 
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