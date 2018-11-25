После громких отставок и задержаний дело «Лакомки» может получить новый поворот?

Казалось, в самом громком скандале 2016 года, когда самый известный кондитерский магазин Минска, «Лакомку», после многих лет аренды частником отдали подконтрольной государству «Коммунарке», давно поставлена точка. Но на последнем заседании Совета по развитию предпринимательства вопрос подняли вновь. По информации TUT.BY, письмо от Совета по этому вопросу на имя главы государства уже готовится.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Речь идет о том, чтобы рассмотреть возможность сдать в аренду прежнему владельцу, ЗАО «Лакомка», помещение на проспекте Независимости, где сейчас находится магазин «Коммунарки». Среди аргументов передачи значится «необходимость развития инфраструктуры к II Европейским играм», которые пройдут в Беларуси летом 2019 года. Прежний арендатор планировал реконструкцию с созданием на этом месте двухэтажного кондитерского магазина с продукцией разных брендов.

Напомним суть вопроса. Помещение, вокруг которого он разгорелся конфликт , ЗАО «Лакомка» арендовало у ЖРЭО Центрального района Минска. Срок договора аренды истекал 31 марта 2016 года. Арендатор в соответствии с Гражданским кодексом и договором в декабре 2015 года обратился к ЖРЭО с просьбой заключить договор аренды на новый срок после его истечения. В ответ мы получили письмо от 1 февраля, в котором ЖРЭО сообщило, что договор аренды не продлевает в связи с намерением собственника использовать это помещение с учетом государственных нужд.

Выяснилось, что на площади магазина претендует подконтрольная государству «Коммунарка». В марте президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении «Коммунарки» поручил Мингорисполкому внести помещение магазина «Лакомка» в виде неденежного вклада в уставный фонд фабрики для создания объекта фирменной торговли и увеличения доли города в ОАО. «Однако вместо надлежащего выполнения поручения президента Мингорисполком поручил ЖРЭО передать помещение „Коммунарке“ по договору аренды, что и было сделано в апреле. При этом ЖРЭО знало о наличии преимущественного права ЗАО „Лакомка“ на заключение договора аренды, — отмечали юристы компании. — Плюс по закону ЖРЭО обязано было не позднее чем за три месяца до окончания действия договора письменно известить нас о том, что договор на новый срок заключаться не будет, но этого сделано не было».

Акционеры «Лакомки» обратились в суд. «Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков», — апеллировали юристы ЗАО «Лакомка».

Но частник не смог отстоять свои права в суде: в июне 2016 года спорное помещение было отчуждено в собственность «Коммунарки». Произошло совпадение должника и кредитора в одном лице, что по Гражданскому кодексу является одним из оснований прекращения обязательств по договору аренды. Все аргументы о том, что факт нарушения преимущественного права ЗАО «Лакомка» на заключение договора аренды спорного помещения возник в апреле 2016 года, то есть раньше отчуждения этого помещения в собственность «Коммунарки», не были услышаны.

Что же изменилось сейчас, кроме усиления желания страны создать привлекательный инвестклимат? Участники рынка обращают внимание на отсутствие в строю тех, кто активно выполнял решения по «выселению» частника — и находящиеся в СИЗО экс-зампред Мингорисполкома Андрей Доморацкий и экс-глава ГУПРа Сергей Барисевич, и отправленный в отставку глава Мингорисполкома Андрей Шорец.

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