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Почему Минск уже пятый год отдает четверть своих доходов регионам и когда это кончится
29.11.2018 07:30 — Новости Экономики | Tut.by
Вчера мы писали о том, что у Минска
Бюджет Минска заметно выделяется на фоне других регионов, потому что на столицу приходится более трети доходов местных бюджетов страны. По объему поступлений он более чем в два раза превосходит Минскую область, а остальные области опережает в 3−4 раза. Минск является единственным самодостаточным регионом, не получающим дотаций из республиканского бюджета. Но если раньше все доходы оставались в казне столицы, то с 2014 года город обязан делиться существенной частью доходов с центром. А с 2018 года Минск не участвует в распределении поступлений НДС — наиболее стабильного доходного источника. Еще в начале года
Начальник Главного финуправления Мингорисполкома Алексей Афанасьев говорит, что основная цель этих изъятий — сближение возможностей для развития областей и столицы. Кроме того, эта мера была призвана поддержать регионы в условиях ухудшения экономической ситуации.
— И хотя мы понимаем их необходимость, такой подход нас, конечно, не обрадовал, — говорит чиновник.
В итоге на протяжении последних пяти лет ежегодно из столичного бюджета в республиканский изымают около четверти собственных доходов (в 2014-м — 17%, в 2016-м — 28,8%, в 2018-м — 26%).
По словам Афанасьева, наиболее сложными были первые годы работы в новых условиях. В том числе с точки зрения изменения сознания как среди финансовых работников, так и руководства города.
— Все это потребовало сокращения финансирования по некоторым направлениям. В первую очередь это коснулось капитальных расходов: строительства объектов в рамках Инвестиционной программы, обновления транспорта, ремонта дорог, благоустройства, капремонта объектов и т.д. По ряду объектов финансирование уменьшилось примерно на треть, — рассказывает финансист.
Он рассчитывает, что при улучшении экономической ситуации в регионах Минск все же вернется к прежнему распределению финансовых средств.
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А в 2018 году в бюджете Минска не остается и НДС.
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