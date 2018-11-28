Почему Минск уже пятый год отдает четверть своих доходов регионам и когда это кончится

Вчера мы писали о том, что у Минска не хватает денег на должное обновление наземного транспорта. И одной из причин недостатка средств является то, что вот уже пятый год столица перечисляет около 25% своих доходов регионам. Такой вывод можно сделать из публикации в журнале Минфина «Финансы, учет, аудит». Читайте, почему Минск отдает свои деньги и на чем еще из-за этого приходится экономить.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бюджет Минска заметно выделяется на фоне других регионов, потому что на столицу приходится более трети доходов местных бюджетов страны. По объему поступлений он более чем в два раза превосходит Минскую область, а остальные области опережает в 3−4 раза. Минск является единственным самодостаточным регионом, не получающим дотаций из республиканского бюджета. Но если раньше все доходы оставались в казне столицы, то с 2014 года город обязан делиться существенной частью доходов с центром. А с 2018 года Минск не участвует в распределении поступлений НДС — наиболее стабильного доходного источника. Еще в начале года сообщалось , что в республиканский бюджет ради развития регионов в 2018-м планировали направить 1,33 миллиарда рублей (645 млн из которых — НДС).

Начальник Главного финуправления Мингорисполкома Алексей Афанасьев говорит, что основная цель этих изъятий — сближение возможностей для развития областей и столицы. Кроме того, эта мера была призвана поддержать регионы в условиях ухудшения экономической ситуации.

— И хотя мы понимаем их необходимость, такой подход нас, конечно, не обрадовал, — говорит чиновник.

В итоге на протяжении последних пяти лет ежегодно из столичного бюджета в республиканский изымают около четверти собственных доходов (в 2014-м — 17%, в 2016-м — 28,8%, в 2018-м — 26%).

По словам Афанасьева, наиболее сложными были первые годы работы в новых условиях. В том числе с точки зрения изменения сознания как среди финансовых работников, так и руководства города.

— Все это потребовало сокращения финансирования по некоторым направлениям. В первую очередь это коснулось капитальных расходов: строительства объектов в рамках Инвестиционной программы, обновления транспорта, ремонта дорог, благоустройства, капремонта объектов и т.д. По ряду объектов финансирование уменьшилось примерно на треть, — рассказывает финансист.

Он рассчитывает, что при улучшении экономической ситуации в регионах Минск все же вернется к прежнему распределению финансовых средств.