ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему Минск уже пятый год отдает четверть своих доходов регионам и когда это кончится

29.11.2018 07:30 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вчера мы писали о том, что у Минска не хватает денег на должное обновление наземного транспорта. И одной из причин недостатка средств является то, что вот уже пятый год столица перечисляет около 25% своих доходов регионам. Такой вывод можно сделать из публикации в журнале Минфина «Финансы, учет, аудит». Читайте, почему Минск отдает свои деньги и на чем еще из-за этого приходится экономить.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бюджет Минска заметно выделяется на фоне других регионов, потому что на столицу приходится более трети доходов местных бюджетов страны. По объему поступлений он более чем в два раза превосходит Минскую область, а остальные области опережает в 3−4 раза. Минск является единственным самодостаточным регионом, не получающим дотаций из республиканского бюджета. Но если раньше все доходы оставались в казне столицы, то с 2014 года город обязан делиться существенной частью доходов с центром. А с 2018 года Минск не участвует в распределении поступлений НДС — наиболее стабильного доходного источника. Еще в начале года сообщалось, что в республиканский бюджет ради развития регионов в 2018-м планировали направить 1,33 миллиарда рублей (645 млн из которых — НДС).

Начальник Главного финуправления Мингорисполкома Алексей Афанасьев говорит, что основная цель этих изъятий — сближение возможностей для развития областей и столицы. Кроме того, эта мера была призвана поддержать регионы в условиях ухудшения экономической ситуации.

— И хотя мы понимаем их необходимость, такой подход нас, конечно, не обрадовал, — говорит чиновник.

В итоге на протяжении последних пяти лет ежегодно из столичного бюджета в республиканский изымают около четверти собственных доходов (в 2014-м — 17%, в 2016-м — 28,8%, в 2018-м — 26%).

По словам Афанасьева, наиболее сложными были первые годы работы в новых условиях. В том числе с точки зрения изменения сознания как среди финансовых работников, так и руководства города.

— Все это потребовало сокращения финансирования по некоторым направлениям. В первую очередь это коснулось капитальных расходов: строительства объектов в рамках Инвестиционной программы, обновления транспорта, ремонта дорог, благоустройства, капремонта объектов и т.д. По ряду объектов финансирование уменьшилось примерно на треть, — рассказывает финансист.

Он рассчитывает, что при улучшении экономической ситуации в регионах Минск все же вернется к прежнему распределению финансовых средств.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Была волокита, стала беспринципность. Президент приходит к пониманию ошибочности стратегии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика