﻿ Сначала налог, затем поздравления. Как Дедам Морозам и Снегурочкам оплатить единый налог. 21.by
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Сначала налог, затем поздравления. Как Дедам Морозам и Снегурочкам оплатить единый налог

30.11.2018 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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В преддверии Нового года и Рождества – самых сказочных праздников года – с поздравлениями и подарками для детишек в двери гродненцев стучатся Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Частые гости они на корпоративах и вечеринках. Такие услуги востребованы, а оказывающие их люди должны уплатить единый налог.
 
Как сообщили в управлении налогообложения физических лиц инспекции МНС по Гродненской области, представить соответствующее письменное уведомление в налоговую инспекцию по месту жительства и уплатить единый  налог необходимо до начала осуществления деятельности. Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не нужно. 
 
Ставка единого налога за месяц в Гродно составляет 112 рублей, в Лиде, Волковыске, Новогрудке, Слониме и Сморгони – 75 рублей, в иных населенных пунктах области – 60 рублей.
 
Сначала налог, затем поздравления. Как Дедам Морозам и Снегурочкам оплатить единый налог
 
Те, кто не оплатит налог, рискуют заплатить причитающуюся сумму в пятикратном размере. Если налоговые органы выявят  факт, что Деды Морозы работали без уплаты единого налога, то потребуют  возместить  его по действующей ставке. При повторном нарушении ставка единого налога будет умножена на пять.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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В преддверии Нового года и Рождества – самых сказочных праздников года – с поздравлениями и подарками для детишек в двери гродненцев стучатся Дед Мороз,...
 
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