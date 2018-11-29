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"Попали" несколько десятков руководителей. Президент анонсировал рассказ об "эпопее с импортом"

30.11.2018 15:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Во время рабочей поездки в Оршанский район и совещании по развитию льняной отрасли и переработке льна, Александр Лукашенко также поручил организовать на отечественных промышленных предприятиях выпуск всей номенклатуры необходимых запасных частей для ремонта техники. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Никакого импорта. Мы машиностроительная страна, производим сложнейшие машины. Уже сейчас соберите заказы, допустим, с льнокомбината. Вплоть до создания цехов по импортозамещению в той же Орше. Все мы должны делать у себя. Ибо будут возить из-за рубежа, — сказал президент. — А почему возят — потому что там откаты. Там так называемые комиссионные — 8−15%. Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте. Посредничество и так далее и тому подобное. Торопиться не будем, но я уже вижу. Потому что там уже задержаны люди с поличным».

Александр Лукашенко обратил внимание, что производство тех или иных деталей, которые сейчас закупаются за рубежом, можно поручить отечественным предприятиям. «Гомсельмаш» страдает — не все мощности заняты, МТЗ — иди делай. Никакого импорта по ремонту и запчастям", — предупредил президент.

Он добавил, что это касается не только потребностей льняной отрасли, но и других направлений. «Эта проблема проецируется на другие предприятия. Все, что касается запасных частей к технике — сеялкам, веялкам, прессам и прочее», — сказал президент.

Напомним, в последнее время президент все чаще упоминает о борьбе с посредничеством. 16 октября он отметил, что посредничество часто становится основой для коррупционных схем. «За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами», — возмутился президент.

Во время апрельского выступления в Овальном зале президент заявил, что посредники «съедают» около 3% ВВП, и поручил Комитету госконтроля «навести порядок» и проверить посреднические схемы, которые используют госпредприятия.

 
 
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"А почему возят - потому что там откаты. Там так называемые комиссионные - 8−15%", - рассказал президент.
 
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