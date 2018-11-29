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"Попали" несколько десятков руководителей. Президент анонсировал рассказ об "эпопее с импортом"
30.11.2018 15:11 — Новости Экономики | Tut.by
Во время рабочей поездки в Оршанский район и совещании по развитию льняной отрасли и переработке льна, Александр Лукашенко также поручил организовать на отечественных промышленных предприятиях выпуск всей номенклатуры необходимых запасных частей для ремонта техники. Об этом
«Никакого импорта. Мы машиностроительная страна, производим сложнейшие машины. Уже сейчас соберите заказы, допустим, с льнокомбината. Вплоть до создания цехов по импортозамещению в той же Орше. Все мы должны делать у себя. Ибо будут возить из-за рубежа, — сказал президент. — А почему возят — потому что там откаты. Там так называемые комиссионные — 8−15%. Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте. Посредничество и так далее и тому подобное. Торопиться не будем, но я уже вижу. Потому что там уже задержаны люди с поличным».
Александр Лукашенко обратил внимание, что производство тех или иных деталей, которые сейчас закупаются за рубежом, можно поручить отечественным предприятиям. «Гомсельмаш» страдает — не все мощности заняты, МТЗ — иди делай. Никакого импорта по ремонту и запчастям", — предупредил президент.
Он добавил, что это касается не только потребностей льняной отрасли, но и других направлений. «Эта проблема проецируется на другие предприятия. Все, что касается запасных частей к технике — сеялкам, веялкам, прессам и прочее», — сказал президент.
Напомним, в последнее время президент все чаще упоминает о борьбе с посредничеством. 16 октября он
Во время апрельского выступления в Овальном зале
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"А почему возят - потому что там откаты. Там так называемые комиссионные - 8−15%", - рассказал президент.
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