"Наклоняют" Россию, пытаются "опустить". Лукашенко - про санкции и "последнюю диктатуру в Европе"

Александр Лукашенко дал большое интервью журналисту Сергею Брилеву для телеканала «Россия 24». Президент Беларуси рассказал про будущее ЕАЭС, санкции в отношении нашей страны и России, про звание «последнего диктатора Европы».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Про будущее Евразийского союза

Одна из тем, которая обсуждалась во время интервью, — будущее Евразийского союза.

— Чтобы довести его (Евразийский союз. — Прим.ред.) до ума, нам надо мозги свои поправить. Все — в головах. Знаем, куда идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетия, но скоро Евразийскому союзу — пять лет, — заявил Александр Лукашенко. — Мы, как слепые котята, тыкались иногда в стенку и поняли, что туда нельзя, сюда нельзя, глаза раскрыли, понимаем, что делать.

В качестве примера Александр Лукашенко привел Европейский союз.

— Примеры есть, разные союзы, в том числе Европейский. Мы понимаем, что надо делать, а что — нет, чтобы к Brexit не прийти и так далее. Все умеем. Но не все делаем, — заявил президент Беларуси.

По мнению белорусского лидера, «сейчас вообще странная, страшная ситуация в мире в плане торговли, говорят о торговых войнах».

Александр Лукашенко также затронул тему введенных санкций в отношении России.

— Россию давят со всех сторон. Я смотрю, как вы там отбиваетесь. Про эти санкции уже болтовня идет везде. Слушайте, успокойтесь. Мы — небольшая страна — под санкциями были 10 лет. Вертелись, как ужи на сковородке. Выжили. А если мы объединились, мы вместе. Это шанс для наших экономик. Счастье, что мы создали ЕврАзЭС. Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию и, считайте, на нас. И не надо рыдать и плакаться, что мы под санкциями. Невозможно такую огромную территорию с населением под 200 миллионов и таким сопряжением экономик, предприятий куда-то «опустить» из-за санкций. Тем более самая крупная завтра экономика мира — Китай. Мы с ни в блестящих отношениях. Но только ни под кого не надо ложиться. Мы — гордые советские люди из того периода, мы не это терпели. Кругом были железные занавесы, и мы жили. Да, это будет непросто, потому что нас пытаются растащить. В Центральной Азии свои интересы. Я знаю, о чем говорю. Видите, что на Украине происходит. И до Беларуси добрались. Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений — это когда «наклоняют» Россию, пытаются «опустить». Это тоже борьба за Россию. Это будет непросто, поэтому нам надо мозги собрать в кучу, поставить цель и идти к ней. И мы это можем сделать.

Александр Лукашенко отметич, что он «первым вспомнил о Brexit, о тех ошибках Европейского союза, которые надо избежать союзу Евразийскому».

— Нет ничего плохого в Евросоюзе в его изначальном виде. Там начали осваивать, внедрять единую валюту — в этом нет ничего плохого. Только все эти процессы для Евросоюза были новы, и на этом новом пути неизбежны какие-то ошибки. Надо набраться терпения и преодолевать их, что не было сделано. Добавились проблемы, к примеру, беженцы, ошибки, связанные с вторжением НАТО в определенные государства. Некоторые члены Евросоюза некоторые подключились к этому, то есть наделали очень много ошибок. Появилась почва для национализма в разных странах. И вот те политические силы, которых раньше вообще не замечали ни в Германии, ни в Великобритания отчасти, стали проявлять себя на фоне этих ошибок. Национализм стал превалировать во многих государствах. И они взяли курс на якобы какую-то независимость, на разрушение Европейского союза.

— Потрясающе! 2018 год. Мы сидим с вами в Минске, и вы, которого в свое время записывали в диктаторы, говорите о подъеме волны национализма в Европейском союзе.

— Молодец, что ты это заметил.

— Мир так меняется?

— Когда я на Мюнхенской конференции сказал, что категорически против распада Европейского союза, некоторые аж подскочили: «Как так?!» Они же санкции ввели против Беларуси, против меня. Я был невыездной. Последний диктатор Европы, и он об этом говорит?! Здесь нет никакого противоречия. Я всегда — за многополярный мир. Меня «долбали» американцы за это, потому что многополярность никому не нужна была. Китайцы — за многополярный мир, россияне за это выступают.

— А Евразийский союз?

— Евразийский союз, конечно. И вот в этом многополярном мире, где Америка, Евросоюз, Китай, отчасти Индия, Россия — это опора. И если мы выдернем из-под планеты эту одну из основных опор ЕС, зашатается вся планета. Развалится Евросоюз. Может быть, России будет проще разговаривать с одними государствами, Америке — с другими, но надо понимать, что снова появятся побочные эффекты распада Еврооюза, экономка может рухнуть и так далее, а России и Америке не нужно.