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Компанию Кныровича признали банкротом. Ее ждет ликвидация
02.12.2018 10:11 — Новости Экономики | Tut.by
Экономический суд Минской области
Дело о банкротстве СТИ было возбуждено в январе 2018 года. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как совладелец компании Александр Кнырович
В материалах суда говорится, что «СарматТермо-Инжиниринг» предъявлены требования кредиторов на сумму 11,3 млн рублей.
В результате анализа финансового состояния должника управляющим сделаны выводы о его устойчивой неплатежеспособности и невозможности исполнения данных обязательств, то есть имеются основания для открытия ликвидационного производства.
Собрание кредиторов утвердило план ликвидации.
Суд, изучив материалы дела, план ликвидации и имущество должника, признал «СарматТермо-Инжиниринг» банкротом и установил годовой срок ликвидационного производства.
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Экономический суд Минской области признал компанию «СарматТермо-Инжиниринг» (СТИ) банкротом и открыл ликвидационное производство до 19 ноября 2019 года.
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