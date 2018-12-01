ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компанию Кныровича признали банкротом. Ее ждет ликвидация

02.12.2018 10:11 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экономический суд Минской области признал компанию «СарматТермо-Инжиниринг» (СТИ) банкротом и открыл ликвидационное производство до 19 ноября 2019 года. Это следует из информации на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Дело о банкротстве СТИ было возбуждено в январе 2018 года. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как совладелец компании Александр Кнырович был приговорен к 5 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и дачу взятки.

В материалах суда говорится, что «СарматТермо-Инжиниринг» предъявлены требования кредиторов на сумму 11,3 млн рублей.

В результате анализа финансового состояния должника управляющим сделаны выводы о его устойчивой неплатежеспособности и невозможности исполнения данных обязательств, то есть имеются основания для открытия ликвидационного производства.

Собрание кредиторов утвердило план ликвидации.

Суд, изучив материалы дела, план ликвидации и имущество должника, признал «СарматТермо-Инжиниринг» банкротом и установил годовой срок ликвидационного производства.

 
 
Ссылка на источник 163
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический суд Минской области признал компанию «СарматТермо-Инжиниринг» (СТИ) банкротом и открыл ликвидационное производство до 19 ноября 2019 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна". Президент - о сотрудничестве с ЕС и ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика