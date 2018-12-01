Компанию Кныровича признали банкротом. Ее ждет ликвидация

Экономический суд Минской области признал компанию «СарматТермо-Инжиниринг» (СТИ) банкротом и открыл ликвидационное производство до 19 ноября 2019 года. Это следует из информации на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Дело о банкротстве СТИ было возбуждено в январе 2018 года. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как совладелец компании Александр Кнырович был приговорен к 5 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и дачу взятки.

В материалах суда говорится, что «СарматТермо-Инжиниринг» предъявлены требования кредиторов на сумму 11,3 млн рублей.

В результате анализа финансового состояния должника управляющим сделаны выводы о его устойчивой неплатежеспособности и невозможности исполнения данных обязательств, то есть имеются основания для открытия ликвидационного производства.

Собрание кредиторов утвердило план ликвидации.

Суд, изучив материалы дела, план ликвидации и имущество должника, признал «СарматТермо-Инжиниринг» банкротом и установил годовой срок ликвидационного производства.