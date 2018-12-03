|
В Жодино вынесли приговор топ-менеджеру БелАЗа и еще шестерым фигурантам
04.12.2018 10:56 — Новости Экономики | Tut.by
3 декабря суд Жодино вынес обвинительный приговор по делу о криминальной схеме закупки металла для нужд холдинга БелАЗ. Осуждены заместитель гендиректора и два сотрудника предприятия, а также четыре партнера,
Напомним, сначала за решетку угодил заместитель гендиректора по финансовой и экономической политике БелАЗа Андрей Доронин. Его задержали при получении 1200 долларов взятки от представителя столичной фирмы. Деньги, по версии следствия, полагались за первоочередной расчет с фирмой за поставленную в адрес завода партию металла,
В последующем за получение взяток были задержаны еще два сотрудника завода, а еще несколько представителей коммерческих структур — за дачу взяток. По материалам дела, сырье на завод закупали по завышенным ценам, а сотрудники получали «откаты».
В итоге суд признал топ-менеджера БелАЗа виновным и приговорил к 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Начальник бюро листового металла и ведущий экономист по материально-техническому снабжению бюро — по 6 лет лишения свободы.
С двух последних решено взыскать в доход государства сумму «неосновательного обогащения» — 777 и 9320 рублей соответственно. У всех троих конфискуют имущество и запретят еще пять лет занимать определенные должности.
Также по делу, уже за дачу взяток, осужден директор по техническим вопросам СООО «ЗИКО — Зорка Групп» — 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Директор ООО «Новостил» получил 3 года, тоже без направления.
Двое индивидуальных предпринимателей оштрафованы на 750 базовых величин каждый.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семь человек были фигурантами дела о криминальной схеме закупки металла для нужд холдинга.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)