Баню, построенную Юрием Чижом на малой родине, чуть не пустили с молотка. Но бизнесмен нашел выход

Бани в деревнях исчезают тихо и массово. Только в Брестской области в октябре-ноябре текущего года на торги, которые проводит фонд «Брестоблимущество», было выставлено 25 сельских бань. Такая же участь ожидала и баню в деревне Соболи Березовского района — на родине бизнесмена Юрия Чижа. В феврале были подготовлены документы для продажи объекта на аукционе, но неожиданно нынешнему хозяину — Березовскому ЖКХ — пришлось отменить свое решение.



Баня, построенная Юрием Чижом, в Соболях. Фото: belapan.com

Деревня Соболи с 450-летней историей, где из 170 «живых» дворов осталось около 60, не пожелала смириться с участью неперспективной. Информационное «табло» в центре населенного пункта на местном наречии полешуков гласит: «Робыт: магазин, баня, клуб, ферма, моглицы (кладбище), музей». Причем сохранение бани, клуба, музея народного быта с богатейшим в районе собранием раритетов и одного из самых ухоженных кладбищ — исключительно заслуга сельской общины, которую поддерживает известный бизнесмен.

Есть ли еще где-нибудь пример, чтобы подлежащий закрытию клуб жители деревни взяли на свое попечение? Директор ОАО «Винец», на территории которого находятся Соболи, согласился передать ключи от клуба художнику Анатолию Желудко, которого в шутку называют «местным Левитаном». Благодаря ему здесь появились небольшая художественная галерея, библиотека, стол для игры в настольный теннис, фотовыставка из деревенских «хроник». Хозяйству содержание клуба практически ничего не стоит (зарплату художнику платить не надо), зато сельчане могут сыграть в домино или теннис, взять на дом книгу, посмотреть выступление самодеятельных артистов.

Юрий Чиж помогает обустройству родной деревни, и делает это толково, не для показухи. Так, например, на кладбище в Соболях появилась часовня — чтобы люди могли с достоинством проводить ушедших из жизни односельчан. После того, как «моглицы» своими силами расчистили от дикой поросли, весной при содействии земляка там по периметру было высажено 90 молодых дубков.

Лет 10 назад Юрий Чиж построил в Соболях добротную баню из калиброванного дерева: без излишеств, но со всем необходимым. В бане есть комната отдыха (она же — раздевалка) с большим овальным столом, просторная помывочная, парилка с дровяным котлом. Попариться сюда до сих пор приезжают не только из окрестных деревень, но и из райцентра. А 10 лет назад все бани находились в ведении жилищно-коммунального хозяйства, поэтому Юрий Чиж безвозмездно передал строение на баланс районного ЖКХ. О чем впоследствии пришлось пожалеть.

Баня больше не приоритет

11 января 2016 вышло постановление Совмина № 8, которым было прекращено субсидирование из бюджета общих отделений бань (с исключением этих услуг из перечня, регулируемого облисполкомами). И это стало переломным моментом. Только за один 2016 год в Брестской области была приостановлена работа 120 (!) сельских бань. В ЖКХ воспользовались представившейся возможностью избавиться от нежелательной финансовой нагрузки — и стали массово выставлять их на аукцион. Баня в Соболях, построенная на средства частного лица, также оказалась в этом списке.

«Иду в магазин и вижу рабочих ЖКХ, которые разбирают забор, — рассказывал староста деревни Николай Кугач. — Говорю им: „Что вы делаете? Баня же еще не продана“. А они: „Нам дали команду“. Стал звонить в райисполком, узнавать, чье распоряжение. Говорю: „Если баня будет работать — приедут из центра гигиены и первым делом спросят, где забор“. И рабочие уехали».

Сторону сельчан занял тогдашний председатель Березовского районного Совета депутатов Николай Чиж (однофамилец бизнесмена).

— Я глубоко убежден, — считает он, — что бани должны работать. Сколько миллиардов вбухали в агрогородки, а бани не можем содержать: они вдруг стали подрывом экономики? Неужели в XXI веке будем загонять людей в корыта… Убытки можно свести к минимуму, пересмотрев, к примеру, график работы. А если индивидуальный предприниматель или староста деревни, обладающий, кстати, достаточными полномочиями, проявляют инициативу — надо им помочь. Иначе деревни, попавшие в разряд «второстепенных», не выживут. В Березовском районе 109 сельских населенных пунктов, и в 54 из них живут менее 50 человек. Через 20 лет там уже может никого не остаться.

Директор ОАО «Винец» Евгений Шимчук выразил готовность помочь жителям Соболей дровами и водой из водонапорной башни. А на зарплату истопнику и электроэнергию они были готовы скинуться сами. Но пока в чиновничьих кабинетах решали, как узаконить заведение, Юрий Чиж поступил проще: взял «бывшую свою» баню в аренду как физическое лицо .



Юрий Чиж. Фото с сайта belgazeta.by

Дымок над крышами

Теперь баня в Соболях топится каждую субботу. Все по-свойски, без строгого распорядка. Зимой день короткий, поэтому истопник Дмитрий Никитюк уже в 13 часов приступает к своим обязанностям. С 16 часов придут мыться женщины, а с 18-ти — мужики.

Дмитрий показывает гору заготовленных дров во дворе (их привозят из лесничества), потихоньку складывает их в сарайчик во дворе. Одновременно идет ремонт самого здания: шлифуются и покрываются защитным составом фасад и перила бани, латается забор.

О прежних хозяевах — местном ЖКХ — напоминают дыры в обшивке котла и требующий замены сайдинг.

— Это же додуматься надо, — удивляется истопник, — чтобы в бане потолок и стены отделывать сайдингом. Видите, он покоробился, теперь меняем его на деревянную обшивку.

Сохранился также стенд с напоминанием: посещение бани — 1 час 30 минут. И предупреждение, что «курить и распивать спиртное запрещено». Сейчас все более демократично, но — не пьют, говорит истопник.

Дмитрий Никитюк рассказывает, что постоянно работают «хранители бани» на предприятии Юрия Чижа: охраняют туристический объект «Наш родны кут Cабалi», расположенный по другую сторону трассы М1. Строительство его заморожено на начальной стадии. «Когда не моя смена, раз в месяц совсем не трудно натопить баню», — говорит — и, похоже, это действительно доставляет ему удовольствие.

«Сколько той зимы!»

— Конечно, для нас своя баня, да еще бесплатная, — большое благо, — говорит житель деревни Василий Копчейко. — В соседних деревнях Моревиль и Борки бани закрыли. А на три деревни — Стригинь, Здитово и Соколово — одна баня. Нам предлагали ездить на помывку в Березу специально выделенным для этого автобусом. Несколько человек два раза съездили — и отказались от этой затеи. Автобус объезжает по кругу деревни Малеч, Подкраичи, Горск, Постолово, Свадьбичи, Ревятичи, Соболи, Сигневичи и Угляны. Летом пока проедешь по гравийке — снова пылью покроешься. Да и накладно получается. Баня в райцентре раньше стоила около 3 рублей, а потом цену повысили до 6 рублей. С моей зарплатой дворника в 280 рублей еще подумаешь.

— А где вы мылись раньше, когда бани не было?

— В душе на ферме, где по субботам выстраивалась очередь. Но та ферма закрылась, а другая еще работает, и оттуда, из водонапорной башни, в нашу баню подается теперь вода.

И вспоминает шутку про споровцев (местные знают, что жители деревни Спорово отличаются особым юмором). Когда у них спрашивают, где они моются, отвечают: «Как где? В озере Споровское, конечно». — «А зимой, когда озеро замерзает?». — «Так сколько той зимы!».

…Как-то ноябрьским вечером, в большую родительскую субботу, к землякам ненадолго заглянул и сам Юрий Чиж. Зашел в дом, где родился и вырос и где теперь живет вдова брата Анна, навестил родителей художника Анатолия Желудко, которым доводится родственником. И рассказал нам, что действительно собирается выкупить баню, которую взял в аренду, и перевести ее на баланс своего предприятия.