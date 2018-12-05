«Хочу жить в центре города в своем доме!» Во Фрунзенском районе прошло общественное обсуждение

На сайте Администрации Фрунзенского района указано , что детальным планом предлагается создание на территории проектирования максимально комфортных градостроительных условий развития жилого микрорайона со всеми сопутствующими функциями. Целью детального плана является регулирование инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке в увязке с Генеральным планом Минска.

На данный момент действует детальный план развития города, который был утвержден в 2006 году. Сейчас идет речь о том, чтобы в этот план внести некоторые изменения, которые будут касаться застройки и развития именно этой территории.