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«Хочу жить в центре города в своем доме!» Во Фрунзенском районе прошло общественное обсуждение
05.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
На сайте Администрации Фрунзенского района
На данный момент действует детальный план развития города, который был утвержден в 2006 году. Сейчас идет речь о том, чтобы в этот план внести некоторые изменения, которые будут касаться застройки и развития именно этой территории.
Что по плану изменится: появятся новые жилые дома на 85 тысяч жильцов (в том числе на месте усадебной застройки), будет построен паркинг на 110 машиномест, изменятся границы участка школы, построят детский сад на 90 дополнительных мест (либо реконструируют существующий), увеличится территория сквера, построится торгово-бытовой комплекс, диспетчерская станция будет немного смещена. Гаражи и усадебная застройка будут снесены.
Официального инвестора или хотя бы заинтересованных конкретно в этом участке земли застройщиков, по словам главного архитектора проекта, на данный момент нет. Однако заместитель Главы Администрации района заметила, что застройщиком может выступить и государство, например, любой УКС, МАПИД или МДК.
Пришедших людей в основном интересовало, зачем на данной территории строительство торгово-бытового комплекса, когда построится школа, что и когда конкретно будут сносить. Два самых важных вопроса собрания: когда будут снесены существующие гаражи и как будет решен вопрос с парковкой.
Для того, чтобы объяснить некоторые общие вопросы по проведению общественных обсуждений, слово взял председатель инициативной группы во Фрунзенском районе Игорь:
– Мы прошли уже десятки общественных обсуждений. Изначально это внесение изменений в тот детальный план, который уже существует. Таких изменений можно вносить сколько угодно. Этот план могут уже завтра изменить. Этот план – фантазии на тему, что бы мы могли предложить инвестору на сегодняшний день. Единственное, что можно сделать – это коллективное обращение от всех владельцев председателю Мингорисполкома.
Депутат Минского городского Совета депутатов Михаил Рябцев внес предложение о более детальной проработке вопроса с количеством машиномест.
– Я категорически против, что этот ПДП замыкается только на этой территории, – высказал свое мнение Михаил Рябцев. – Жители высокоплотной застройки по ул. Я.Мавра паркуют свои автомобили также на этой территории, и не учитывать этот факт нельзя. Если вам необходимы исходные данные о том, сколько людей владеют машиноместами на этой территории, мы готовы их предоставить. В разработке нового плана эти данные обязательно должны быть учтены.
– Неужели возле МКАДа мало места? – спросил один из жильцов дома по ул. Одинцова. – Почему нужно строить именно у нас?
– Я хочу жить в центре города в своём доме. И мои дети тоже хотят! – эмоционально доказывала свою позицию одна из присутствующих.
Не менее эмоционально пытались отстоять свои права владельцы гаражей в гаражном кооперативе.
– На месте существующих гаражей планируется строительство паркинга на 1100 мест. Сейчас здесь размещаются 950 машин, – уточнил информацию неравнодушный участник обсуждения. – Соответственно, мне хотелось бы знать, зачем это делать? Кто от этого выиграет? Сколько будет стоить одно паркинг-место?
– Я 15 лет стоял в очереди, чтобы построить гараж! 15 лет! И что? Теперь их сносят? Почему не уважают мое право собственности? – риторически вопрошал автовладелец.
Как пояснила главный архитектор проекта, «расположенный рядом со сквером и роддомом гаражный кооператив немного не соответствует функции серединной зоны территории с интенсивным развитием». Далее главный архитектор проекта пыталась объяснить собравшимся, что Минск рано или поздно должен и будет развиваться, что гаражной застройке не место в черте города, а планы на вынос этого гаражного кооператива официально задокументированы еще в 2006 году в ходе разработки детальной планировки данной территории.
На неоднократные вопросы присутствующих, что же такое «вынос», смогла четко ответить лишь заместитель главы Администрации Фрунзенского района Ирина Савицкая:
– Вынос в данном случае это снос либо изъятие, – уточнила Ирина Савицкая. – Все замечания или предложения вы можете оставить на сайте Администрации района либо в тетрадочке, которая будет находиться здесь, в школе. Ранее звучал вопрос о количестве нуждающихся в улучшении жилищных условий – так вот в нашем районе на данный момент их 41 тысяча, из них 1272 семьи – это многодетные семьи. Всего в районе проживает 460 тысяч населения, это настоящий город в городе.
Единственный озвученный вопрос, касающийся сноса жилых домов, был связан с возможностью проведения ремонтных работ в этих домах. Мама троих детей поинтересовалась, может ли она в только что купленном доме, например, поставить новые окна и будет ли ей возмещен ущерб в случае сноса. Власти города заверили собственницу, что при правильном оформлении всех заявлений и документов в случае сноса ущерб будет возмещен в полном объеме.
На самый главный вопрос "Когда же будет произведен снос?" конкретного ответа никто дать так и не смог. План освоения данной территории должен быть воплощен в жизнь до 2024 года. Это значит, что в течение следующих 6 лет гаражи и усадебная застройка будут снесены. Владельцы недвижимости получат соответствующую законодательству компенсацию.
Как только этот момент был более-менее прояснен, присутствующие в зале жители Фрунзенского района стали расходиться. Видимо, для большинства присутствующих именно этот вопрос стоял наиболее остро.
Вся информация о проекте присутствует на
Экспозиция (выставка) градостроительного плана детального планирования размещена в фойе 1-го этажа здания ГУО «Средняя школа № 126 г.Минска», по адресу: ул. Янки Мавра, д. 35 с 03.12.2018 по 17.12.2018, с 9-00 до 18-00.
Выразить свои замечания и предложения с 03.12.2018 по 17.12.2018 включительно, можно в журнале регистрации письменных замечаний и предложений в фойе здания школы, а также их можно направить организатору общественного обсуждения, администрации Фрунзенского района г.Минска, с пометкой «общественное обсуждение» по 27.12.2018 включительно (почтовый адрес: 220073, г.Минск, ул. Кальварийская, 39, тел. 204-41-67).
Фото: Павел Садовский.
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Сегодня состоялось общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования территории ул. Одоевского - ул. Бельского - ул. Пономаренко -...
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