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"Белнефтехим": отсутствие компенсаций из-за налогового маневра в России повлияет на цены на топливо

06.12.2018 11:45 — Новости Экономики | БелТА  
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"Белнефтехим": отсутствие компенсаций из-за налогового маневра в России повлияет на цены на топливо
Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсутствие компенсаций из-за налогового маневра в России повлияет на цены на автомобильное топливо в Беларуси, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

По ее словам, увеличение цены на одну копейку еженедельно - это возможность менее болезненно для потребителя приблизить розничную цену топлива к экономически необходимому уровню в условиях очередного этапа налогового маневра.

Светлана Гурина обратила внимание, что сейчас в Беларуси топливо остается в разы дешевле, чем в большинстве стран-соседей. Превышение есть только над российской розницей, и оно остается незначительным - до 7%. "Но при отсутствии компенсаций белорусским переработчикам придется увеличивать разницу по цене с российским рынком, где стоимость топлива будет сохраняться низкой за счет бюджетных дотаций", - отметила она.

Изменение цены топлива на белорусском рынке будет происходить в зависимости от цены закупаемой нефти, курса белорусского рубля, налоговой составляющей, которая занимает сегодня около трети в цене топлива.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсутствие компенсаций из-за налогового маневра в России повлияет на цены на автомобильное топливо в Беларуси, сообщила в интервью...
 
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