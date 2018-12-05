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«Нет равных условий - нет Союза». О чем пикировались Лукашенко и Путин в Питере

06.12.2018 14:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Прошедший год президент Беларуси Александр Лукашенко назвал неоднозначным с экономической и политической точки зрения. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг в Санкт-Петербурге Лукашенко напомнил, что кроме позитива, вроде вступления в силу Таможенный кодекс, «с сожалением можно отметить, что существует ряд важных вопросов, которые остаются не решенными».

«Я говорю не с точки зрения стенания и рыдания, а потому что договорились, но не сделали. Наш Союз образовался на определенных свободах — передвижения рабочей силы, капитала, товаров и т.д. И самое главное, о чем мы договаривались по экономике, что все субъекты хозяйствования и люди будут иметь равные условия. Нет равных условий — нет Союза», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что Россия в начале года предложила работу по устранению барьеров, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. «Но вопрос решает непозволительно медленно, и на смену старых барьеров устанавливаются новые. Это неприемлемо, эта практика нарушает достигнутые договоренности. Надо не только устранять преграды, но создавать условия, исключающиеся возможность их повторного возникновения», — заявил Лукашенко. Президент Беларуси предложил предоставить ЕЭК полномочия принимать решения в случае повторного введения страной ЕАЭС каких либо ограничений или продления уже действующих ограничений. «Надо исключить протекционизм при принятии решений», — уточнил он.

Президент Беларуси напомнил, что протекционизм в мировой торговли называют «экономическими войнами». «Так зачем у себя создаем?» — возмутился Лукашенко. «Для нас это великий шанс — объединиться, сплотиться и сделать. Беларусь к этому готова», — заявил он.

Лукашенко напомнил про план создания к 2025 году единого нефтегазового рынка, отметил, что его отсутствие не позволяет Союзу действовать полноценно. Пример — цена природного газа.

Президент отметил, что тариф «Газпрома» на транспортировку природного газа для Беларуси составляет почти 3 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км, а внутренний тариф в России — порядка 1 доллар 1000 куб м на сто км. А в структуре цены газа для Беларуси плата за транспортировку по территории России — более 70%.

— Когда пресса покинет зал, мы подискутируем, — пообещал президент России Владимир Путин.

При этом он напомнил, что есть план по выходу к 2025 году на единый рынок.

— Что касается сегодняшней ситуации, то сейчас важен не тариф, важна конечная цена газа. Обращаю внимание, что 129 долларов (за 1 тыс куб м газа) — цена сегодня у Беларуси, будет в следующем году 127 долларов. А в ФРГ — 250 долларов. И это безусловно большое преимущество для союзников по ЕАЭС. Конечно, нужно стремиться к унификации, но для этого нужно время и другой уровень интеграции, — уверен Путин.

— Вы правы, Владимир Владимирович, но наш главный торговый партнер — не ФРГ, а Россия — парировал Лукашенко, напомнив, что в белорусской технике 60−70% российских комплектующих. - Вы сказали про 2025 год. но важно, чтобы мфы шли туда, а не останавливались. Пока мы имеем худшие условия, чем Германия, туда еще 3000 км качать надо. 

— Но уже сегодня наши партнеры имеют преимущества. Если бы была рыночная цена для Беларуси — было бы под 200 долларов, — заметил Путин.

 
 
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Президент Беларуси напомнил, что протекционизм в мировой торговли называют «экономическими войнами». «Так зачем у себя создаем?» - возмутился Лукашенко. «Для нас...
 
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