Сбербанк купил у белорусского бизнесмена 10% «Уралкалия»

«Дочка» Сбербанка — «Сбербанк Инвестиции» приобрела 10,18% акций одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров калия «Уралкалия» у Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка​, сообщает РБК со ссылкой на банк и «Уралкалий».



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«С учетом опыта в секторе удобрений считаем данную финансовую инвестицию привлекательной с точки зрения возврата на инвестицию», — заявил представитель Сбербанка. «Сбербанк Инвестиции» принадлежит 39,9% в проекте другого производителя удобрений «Акрона» — «Верхнекамской калийной компании». Компания строит ГОК мощностью 2 млн т хлористого калия в год на Талицком месторождении калийно-магниевых солей в Пермском крае.

О дальнейшей судьбе пакета в «Уралкалии» банк будет принимать решение исходя из ситуации на рынке и потенциальной доходности. «При наличии возможности продажи по приемлемой оценке мы, конечно, ей воспользуемся», — добавил представитель банка.

Сумма сделки не разглашается.

Кто такой Дмитрий Лобяк?

Белорус Дмитрий Лобяк, однокурсник по Суворовскому училищу российского миллиардера и владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, приобрел 20,36% акций «Уралкалия» в 2016 году у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Позже он вошел в совет директоров «Уралкалия».

До этой покупки о Дмитрии Лобяке было известно крайне мало. Известно, что он управляет минской компанией «Юрас Ойл», которая является официальным дилером «Уралхима» в Беларуси. Ее ключевыми клиентами в Беларуси являются ряд предприятий химического комплекса Беларуси: «Гродно-Азот», «Нафтан», Белорусский нефтяной торговый дом и другие.

В интервью TUT.BY Дмитрий Лобяк рассказывал , что покупка акций «Уралкалия» — «получение прибыли».

Лобяк также говорит о том, что его «абсолютно корректно называть белорусским бизнесменом»: «В Беларуси провожу достаточно много времени. Здесь находится моя семья, мой бизнес, компания, которой я руковожу. Что касается отношений с Дмитрием Мазепиным — мы давно друг друга знаем, у нас давние деловые, партнерские отношения».