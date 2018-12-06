Россельхознадзор снял ограничения на поставку молочки с двух белорусских предприятий

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 7 декабря отменяет введенные ранее временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции двух белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Ограничения сняты с поставок масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки производства Браславского филиала УПП "Глубокский молочно-консервный комбинат", а также сыра с ОАО "Молодечненский молочный комбинат".

Кроме того, Россельхознадзор расширяет перечень продукции, которую разрешено ввозить в Россию с ОАО "Милкавита". С 7 декабря возможны поставки цельномолочной продукции этой компании. Такое решение ведомство приняло по результатам двусторонних консультаций 16 и 30 октября, а также с учетом представленной информации и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Поставляемая в Россию продукция должна быть выработана не ранее 7 декабря, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-