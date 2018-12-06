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МНС предлагает обсудить новые формы налоговых деклараций

07.12.2018 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Министерство по налогам и сборам выносит на общественное обсуждение проект постановления «О некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов (пошлин), иных платежей, контроль за исчислением и уплатой которых осуществляют налоговые органы».

МНС предлагает обсудить новые формы налоговых деклараций
В частности, постановлением предлагается установить обновленные формы налоговых деклараций: по НДС, по НДС иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физлиц, по акцизам, по налогу на прибыль, по налогу на недвижимость организаций, по оффшорному сбору, по утильсбору, по сбору с заготовителей, по единому налогу с ИП и иных физлиц и ряду других.

Документом также хотят утвердить инструкцию о порядке заполнения налоговых деклараций, книги покупок, инструкцию о порядке представления подтверждения постоянного местонахождения иностранной организации, международной организации.

Предполагается, что декларации, которые предоставляются за налоговый период 2018 года, за исключением некоторых случаев заполняются по формам и в соответствии с порядком, который есть сейчас — до вступления в силу нового постановления. Замечания и предложения по проекту можно направлять в Министерство по налогам и сборам до 21 декабря (включительно) на электронный адрес kovalchuk@nalog.gov.by с пометкой «Обсуждение проекта».

По информации БелТА.

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