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«Не надо сразу надевать наручники». Как в Минске выбрали лучшего предпринимателя
07.12.2018 16:06 — Новости Экономики | Tut.by
Вечером 6 ноября в галерее современного искусства «Ў» чествовали лучших предпринимателей Беларуси по версии консалтинговой компании EY («Эрнст энд Янг»). Путевка на мировой финал конкурса «Предприниматель года» в Монако досталась Владимиру Линеву, основателю компании «Адани», которая специализируется на производстве рентгеновского оборудования.
Компания EY учредила конкурс «Предприниматель года» в 1986 году. Сейчас он проводится на региональном, национальном и международном уровне в 145 городах 60 стран. Беларусь присоединилась к этому проекту с 2014-го, конкурс проходит один раз в два года.
Финалистов отбирает независимое жюри вместе с сотрудниками EY. Как отмечают в компании-организаторе, критериями выбора победителей являются не только финансовые показатели бизнеса и количества созданных рабочих мест, но и степень новаторства в деловой практике, создание оригинальной продукции, творческие решения в области маркетинга и сбыта, степень освоения национального и международного рынков.
Впрочем, основная цель конкурса — отметить достижения талантливых предпринимателей, а также дать им возможность поделиться историей успеха и вдохновить других.
В Беларуси в финале конкурса оказались 14 бизнесменов и управленцев.
Победителем в номинации «Стремительный рост» стал сооснователь онлайн-гипермаркета 21vek.by Сергей Вайнилович.
В номинации «Бизнес среды обитания» первенствовал акционер ЗАО «Патио» (сеть магазинов «5 элемент») Андрей Балабин.
«Региональным лидером» стал гендиректор солигорской «Нивы» Александр Романович. Компания является крупным подрядчиком для «Беларуськалия» и горнодобывающих предприятий в СНГ.
В номинации «Международный бизнес» победителем признали основателя компании «Адани» Владимира Линева. Он же был удостоен и Гран-при, то есть стал победителем национального этапа международного конкурса «Предприниматель года».
Предприниматель представит Беларусь на международном финале в Монако в июне 2019 года.
«Адани» является мировым лидером по производству низкодозного оборудования для сканирования человека. Их системы персонального досмотра используются в аэропортах, на пограничных переходах, тюрьмах, алмазных рудников и прочих охраняемых объектах. Также компания занимается разработкой технологий в области цифровой маммографии, рентгеноскопии, рентгенографии, компьютерной томографии и рентгенотерапии.
Сегодня львиная доля продукции «Адани» поставляется на экспорт. Оборудованием белорусской компании пользуются в 85 странах. «Я надеюсь, что Монако станет 86 страной мира, в которой мы победили», — сказал Линев, получая путевку на финал конкурса в государство на побережье Средиземного моря.
«Предприниматель может несознательно нарушить закон»
Конкурс проходил на фоне дискуссии бизнеса и либеральных чиновников с силовиками об участившихся посадках предпринимателей. Такие случае негативно сказываются не только на самих управленцах и их бизнесах, но и на всем инвестиционном климате страны.
Глава инвесткомпании «Зубр Капитал» и акционер автохолдинга «Атлант-М» Олег Хусаенов считает, что «сейчас хороший момент, когда совместно, в диалоге с деловым сообществом, можно выработать критерии, что является бизнес-риском». «Предприниматель может несознательно нарушить закон, но предприниматель всегда заинтересован договориться с властью», — сказал Хусаенов на пресс-конференции перед церемонией награждения победителей конкурса «Предприниматель года».
По его словам, «есть признаки, которые сразу указывают на мошенничество».
— Такие внешние признаки должны быть определены и должны стать публичными. Всегда можно установить, делают ли люди правонарушения сознательно или несознательно, и на этом основании все случаи можно разделять, — заявил Хусаенов. — Когда это происходит несознательно в силу запутанности законодательства, правоприменительная практика трактуется по-разному, нужно выстраивать диалог, а не надевать наручники сразу.
Вместе с тем зампред Совета по развитию предпринимательства, глава компании «Хенкель Баутехник» Сергей Новицкий отметил заслуги властей по улучшению бизнес-климата в Беларуси. Этому способствовало принятие декретов № 7 «О развитии предпринимательства» и № 8 «О развитии цифровой экономики», а также сопутствующих документов. «Безусловно, они значительно облегчают жизнь предпринимателям. Причем всех форм», — отметил зампредседателя совета.
В числе наиболее значимых новаций для развития бизнеса он назвал, в частности, существенное сокращение требований к открытию бизнеса: заметно упрощены пожарные, санитарные, экологические нормы.
Вместе с тем Сергей Новицкий подчеркнул что комфортное состояние экономики наблюдается, когда 50% ее составляют малые и средние предприятия. Сегодня же в Беларуси их доля примерно 28%. «Согласно плану развития малого и среднего предпринимательства, к 2020 году их доля должна увеличиться до 40%. Но тут уже до 2020 года осталось ничего. Я думаю, если за 10−15 лет мы достигнем 50%, будет очень хорошо», — сказал Новицкий. «Но опять все будет зависеть, как будет проходить акционирование, выход компаний на биржу. Может и быстрее будет», — добавил он, имея ввиду разгосударствление экономики, процессы приватизации.
Журналисты обратили внимание, что среди финалистов конкурса были только две женщины: Ирина Соборова (директор компании «Геотерматекс», которая производит отопительное оборудование) и Ирина Терещенко (учредитель салонов красоты «Итейра» и крупный поставщик косметики на белорусский рынок).
Глава представительства Международной финансовой корпорации Ольга Щербина считает, что Беларуси следует больше внимания уделять женскому бизнесу. Проблема в том, что «есть особенность патриархального общества и отсутствие социального запроса».
— Женщины несут бремя домашней работы. Критически важно более активное участие мужчин в домашних делах, чтобы женщины могли больше внимания уделять ведению бизнеса, — сказала Щербина. — Часто женщины работают в секторах, которые являются традиционно женскими, например, торговля, сфера услуг.
Однако, по словам главы МФК в Беларуси, это не значит, что женский бизнес в Беларуси не развивается или развивается плохо.
— Его просто нужно поддерживать отдельно. Приложить определенные усилия для того, чтобы женский бизнес развивался более активно и перетекал в сектора, которые более маржинальны. Это одна из задач государства, — сказала Ольга Щербина и констатировала, что не нашла упоминания о поддержке женского предпринимательства ни в одном программном документе по развитию бизнеса в Беларуси на долгосрочный период.
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Путевка на мировой финал конкурса «Предприниматель года» в Монако досталась Владимиру Линеву, основателю компании «Адани», которая специализируется на...
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