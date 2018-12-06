«Не надо сразу надевать наручники». Как в Минске выбрали лучшего предпринимателя

Вечером 6 ноября в галерее современного искусства «Ў» чествовали лучших предпринимателей Беларуси по версии консалтинговой компании EY («Эрнст энд Янг»). Путевка на мировой финал конкурса «Предприниматель года» в Монако досталась Владимиру Линеву, основателю компании «Адани», которая специализируется на производстве рентгеновского оборудования.





Компания EY учредила конкурс «Предприниматель года» в 1986 году. Сейчас он проводится на региональном, национальном и международном уровне в 145 городах 60 стран. Беларусь присоединилась к этому проекту с 2014-го, конкурс проходит один раз в два года.

Финалистов отбирает независимое жюри вместе с сотрудниками EY. Как отмечают в компании-организаторе, критериями выбора победителей являются не только финансовые показатели бизнеса и количества созданных рабочих мест, но и степень новаторства в деловой практике, создание оригинальной продукции, творческие решения в области маркетинга и сбыта, степень освоения национального и международного рынков.

Впрочем, основная цель конкурса — отметить достижения талантливых предпринимателей, а также дать им возможность поделиться историей успеха и вдохновить других.

В Беларуси в финале конкурса оказались 14 бизнесменов и управленцев.

Победителем в номинации «Стремительный рост» стал сооснователь онлайн-гипермаркета 21vek.by Сергей Вайнилович.





В номинации «Бизнес среды обитания» первенствовал акционер ЗАО «Патио» (сеть магазинов «5 элемент») Андрей Балабин.





«Региональным лидером» стал гендиректор солигорской «Нивы» Александр Романович. Компания является крупным подрядчиком для «Беларуськалия» и горнодобывающих предприятий в СНГ.





В номинации «Международный бизнес» победителем признали основателя компании «Адани» Владимира Линева. Он же был удостоен и Гран-при, то есть стал победителем национального этапа международного конкурса «Предприниматель года».





Предприниматель представит Беларусь на международном финале в Монако в июне 2019 года.

«Адани» является мировым лидером по производству низкодозного оборудования для сканирования человека. Их системы персонального досмотра используются в аэропортах, на пограничных переходах, тюрьмах, алмазных рудников и прочих охраняемых объектах. Также компания занимается разработкой технологий в области цифровой маммографии, рентгеноскопии, рентгенографии, компьютерной томографии и рентгенотерапии.

Сегодня львиная доля продукции «Адани» поставляется на экспорт. Оборудованием белорусской компании пользуются в 85 странах. «Я надеюсь, что Монако станет 86 страной мира, в которой мы победили», — сказал Линев, получая путевку на финал конкурса в государство на побережье Средиземного моря.





В число финалистов национального конкурса также вошли руководитель лизинговой компании «Открытая линия» Антон Дмитриев, гендиректор «Изовака» Михаил Дорошевич, учредитель сети ювелирных магазинов «7 Карат» Алексей Корягин, глава фермерского хозяйства «Медовая семья» Андрей Рыжков, основатель туристической компании «Топ-Тур» Иван Чура, гендиректор фабрики «Элема» Александр Тризонов, председатель совета директоров «Интертрансавто» (крупный грузоперевозчик) Андрей Смоляр.

«Предприниматель может несознательно нарушить закон»

Конкурс проходил на фоне дискуссии бизнеса и либеральных чиновников с силовиками об участившихся посадках предпринимателей. Такие случае негативно сказываются не только на самих управленцах и их бизнесах, но и на всем инвестиционном климате страны.

Глава инвесткомпании «Зубр Капитал» и акционер автохолдинга «Атлант-М» Олег Хусаенов считает, что «сейчас хороший момент, когда совместно, в диалоге с деловым сообществом, можно выработать критерии, что является бизнес-риском». «Предприниматель может несознательно нарушить закон, но предприниматель всегда заинтересован договориться с властью», — сказал Хусаенов на пресс-конференции перед церемонией награждения победителей конкурса «Предприниматель года».

По его словам, «есть признаки, которые сразу указывают на мошенничество».

— Такие внешние признаки должны быть определены и должны стать публичными. Всегда можно установить, делают ли люди правонарушения сознательно или несознательно, и на этом основании все случаи можно разделять, — заявил Хусаенов. — Когда это происходит несознательно в силу запутанности законодательства, правоприменительная практика трактуется по-разному, нужно выстраивать диалог, а не надевать наручники сразу.

Вместе с тем зампред Совета по развитию предпринимательства, глава компании «Хенкель Баутехник» Сергей Новицкий отметил заслуги властей по улучшению бизнес-климата в Беларуси. Этому способствовало принятие декретов № 7 «О развитии предпринимательства» и № 8 «О развитии цифровой экономики», а также сопутствующих документов. «Безусловно, они значительно облегчают жизнь предпринимателям. Причем всех форм», — отметил зампредседателя совета.

В числе наиболее значимых новаций для развития бизнеса он назвал, в частности, существенное сокращение требований к открытию бизнеса: заметно упрощены пожарные, санитарные, экологические нормы.



Специального приза жюри был удостоен Онган Мордениз (третий слева) — основатель компании «Октонион технолоджи», специализируется на разработке программного обеспечения для обработки данных инерциальных сенсоров, используемых в сфере спорта и фитнеса. Рядом с ним члены жюри: председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин, глава EY в Беларуси Павел Лащенко, гендиректор компании «Хенкель Баутехник» Сергей Новицкий, руководитель «Зубр Капитала» Олег Хусаенов и предправления банка ВТБ Беларусь Владимир Иванов

Вместе с тем Сергей Новицкий подчеркнул что комфортное состояние экономики наблюдается, когда 50% ее составляют малые и средние предприятия. Сегодня же в Беларуси их доля примерно 28%. «Согласно плану развития малого и среднего предпринимательства, к 2020 году их доля должна увеличиться до 40%. Но тут уже до 2020 года осталось ничего. Я думаю, если за 10−15 лет мы достигнем 50%, будет очень хорошо», — сказал Новицкий. «Но опять все будет зависеть, как будет проходить акционирование, выход компаний на биржу. Может и быстрее будет», — добавил он, имея ввиду разгосударствление экономики, процессы приватизации.

Журналисты обратили внимание, что среди финалистов конкурса были только две женщины: Ирина Соборова (директор компании «Геотерматекс», которая производит отопительное оборудование) и Ирина Терещенко (учредитель салонов красоты «Итейра» и крупный поставщик косметики на белорусский рынок).



Ирина Терещенко оказалась в центре внимания

Глава представительства Международной финансовой корпорации Ольга Щербина считает, что Беларуси следует больше внимания уделять женскому бизнесу. Проблема в том, что «есть особенность патриархального общества и отсутствие социального запроса».

— Женщины несут бремя домашней работы. Критически важно более активное участие мужчин в домашних делах, чтобы женщины могли больше внимания уделять ведению бизнеса, — сказала Щербина. — Часто женщины работают в секторах, которые являются традиционно женскими, например, торговля, сфера услуг.



Ольга Щербина поздравляет Владимира Линева

Однако, по словам главы МФК в Беларуси, это не значит, что женский бизнес в Беларуси не развивается или развивается плохо.

— Его просто нужно поддерживать отдельно. Приложить определенные усилия для того, чтобы женский бизнес развивался более активно и перетекал в сектора, которые более маржинальны. Это одна из задач государства, — сказала Ольга Щербина и констатировала, что не нашла упоминания о поддержке женского предпринимательства ни в одном программном документе по развитию бизнеса в Беларуси на долгосрочный период.



Владелец международного холдинга «Полимастер» Людмила Антоновская (слева)



Глава EPAM Systems Аркадий Добкин была победителе национального этапа конкурса EY «Предприниматель года 2014» в Беларуси















