«Извиняться пришлось всем перед всеми». Эйсмонт раскрыла подробности встречи лидеров стран ЕАЭС

Обсуждение было эмоциональным, но никак не чрезвычайным. Так прокомментировала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт состоявшиеся накануне переговоры на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Сюжет был показан в эфире телеканала «Беларусь 1» .



Фото с сайта euroradio.fm

— Да, переговоры действительно получились очень резонансными, в средствах массовой информации прозвучали громко, — заявила Эйсмонт, отметив, что на повестке дня стояли слишком уж острые вопросы.

Это и устранение барьеров, вопросы цен на газ и нефть.

— Россия проводит налоговый маневр. И вот у нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила 3 млрд 600 млн долларов. Очень серьезная сумма. Более того, есть дальнейшие расчеты. При самом худшем, конечно, развитии событий за предстоящие четыре года мы недополучим почти 11 млрд. Для нас это, как вы понимаете, неприемлемо.

Мы в союзе. А союз для чего создавался? Для того, чтобы каждый день было лучше. А тут налицо ухудшение, да еще какое. Поэтому обсуждение было эмоциональным, прямо скажем. Но никак не чрезвычайным в плане повестки дня.

Вопрос с генсеком ОДКБ решат до нового года

Еще один вопрос, обсуждение которого, по словам Натальи Эйсмонт, «было не бурным, а очень бурным», — назначение генсека ОДКБ.

— Здесь накал страстей был таким, что извиняться в финале пришлось всем перед всеми, — рассказала пресс-секретарь президента. Эйсмонт подтвердила, что лидеры государств в Санкт-Петербурге договорились решить этот вопрос еще до нового года.

— На сегодняшний день определено, что решение о назначении нового генсека ОДКБ главами государств — участников этой организации будет подписано в рабочем порядке. Механизм будет выглядеть так: кандидат на данную должность — это представитель Беларуси — объедет в ближайшее время все страны, познакомится с лидерами этих стран, пройдет своего рода собеседование. После этого при позитивном развитии событий руководитель страны-участницы подпишет решение о его назначении.

Эйсмонт напомнила, что если какая-либо страна — участница ОДКБ не подписывает решение, то она имеет право его не исполнять.

— А механизм решения, о котором я рассказала, предложил наш президент, и он также был поддержан, — добавила пресс-секретарь.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, заявил , что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Беларуси.

В Ереване между тем сообщили, что вопрос с кандидатурой генсека ОДКБ остается открытым. Позже такую же информацию озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков.