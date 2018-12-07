Петришенко: Беларуси нужны не низкие цены на газ РФ, а равные условия для субъектов хозяйствования

Беларуси нужны не низкие цены на российский газ, а равные условия для субъектов хозяйствования. Об этом 7 декабря в Москве заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, подводя итоги Высшего экономического совета, сообщили в эфире телеканала Беларусь 1 .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вице-премьер отметил, что формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов — тема актуальная. Без этих ключевых аспектов невозможно полномасштабное и полноценное функционирование ЕАЭС.

«Мы исходим из того, что нам не надо низкие цены. Мы всегда последовательно выступали за создание равных условий субъектам хозяйствования. То есть мы должны находиться в единой конкурентной среде — будь то субъект хозяйствования РФ, Республики Беларусь, Казахстана, Армении или Кыргызстана», — сказал Петришенко.

«Мы, кстати, выступали, чтобы сформировать эти рынки как можно быстрее. И мы от этой своей идеи, это неоднократно подчеркивал наш президент, не отступили», — отметил он.

Напомним, Петришенко возглавил рабочую группу по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества.

На заседании Высшего евразийского экономического совета 6 декабря Александр Лукашенко напомнил про план создания к 2025 году единого нефтегазового рынка. Президент отметил, что его отсутствие не позволяет Союзу действовать полноценно. В пример он привел цену природного газа. Президент заявил, что тариф «Газпрома» на транспортировку природного газа для Беларуси выше, чем внутренний тариф в России. А в структуре цены газа для Беларуси плата за транспортировку по территории России — более 70%. Президент России Владимир Путин ответил, что сейчас важен не тариф, важна конечная цена газа. «Обращаю внимание, что 129 долларов (за 1 тыс. куб. м газа) — цена сегодня у Беларуси, будет в следующем году 127 долларов. А в ФРГ — 250 долларов», — заявил он.

Обсуждения продолжились за закрытой дверью, позже стало известно, что стороны договорились встретиться еще раз до конца этого года.