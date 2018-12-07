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Петришенко: Беларуси нужны не низкие цены на газ РФ, а равные условия для субъектов хозяйствования
08.12.2018 10:48 — Новости Экономики | Tut.by
Беларуси нужны не низкие цены на российский газ, а равные условия для субъектов хозяйствования. Об этом 7 декабря в Москве заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, подводя итоги Высшего экономического совета, сообщили в эфире телеканала
Вице-премьер отметил, что формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов — тема актуальная. Без этих ключевых аспектов невозможно полномасштабное и полноценное функционирование ЕАЭС.
«Мы исходим из того, что нам не надо низкие цены. Мы всегда последовательно выступали за создание равных условий субъектам хозяйствования. То есть мы должны находиться в единой конкурентной среде — будь то субъект хозяйствования РФ, Республики Беларусь, Казахстана, Армении или Кыргызстана», — сказал Петришенко.
«Мы, кстати, выступали, чтобы сформировать эти рынки как можно быстрее. И мы от этой своей идеи, это неоднократно подчеркивал наш президент, не отступили», — отметил он.
Напомним, Петришенко
На заседании Высшего евразийского экономического совета 6 декабря Александр Лукашенко
Обсуждения продолжились за закрытой дверью, позже стало известно, что стороны договорились
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Вице-премьер отметил, что формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов - тема актуальная. Без этих ключевых аспектов невозможно полномасштабное и...
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