Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 декабря 2018 года)

В аренде квартир тоже есть изменения. К концу осени спрос на аренду в белорусской столице опустился до самого низкого уровня за последние полгода. Несмотря на это, рост цен по-прежнему преобладал над снижением.

Строительство

План по строительству в стране выполнен только на 70% , но правительство обещает всё успеть. А в это время власти решают, стоит ли продавать один из наших цементных заводов .

Один из застройщиков свои планы по строительству в этом году точно не выполнит. Прокуратура обязала «Си-трейдинг» снести новостройку в Копище . Руководство девелопера рассчитывает на решение президента.

А город, тем временем, должен развиваться. Так считают архитекторы. Уже появился новый план застройки Чижовки. Пытаются перекроить и Фрунзенский район , но люди очень против. А в Лошице вообще собираются снести 100 частных домов .

Зато «МАПИД» анонсировал продажи коттеджей и показал, какой район построит в Сухарево по собственному заказу.

Земля

Если хотите купить участок, то вот вам новая порция , которую будут разыгрывать в январе. Но будьте осторожны при выборе, потому что практика показала, что в нашем государстве все возможно. Даже участок законно купленный забрать. IT-шник из Минска как раз попал в такую ситуацию. У него возникало огромное желание плюнуть на все и уехать из Беларуси .



