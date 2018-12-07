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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 декабря 2018 года)

08.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Тенденции

Средний уровень цен на вторичном рынке жилья медленно «ползёт» вверх. За неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1322 $/м2. Аналогичный уровень цен наблюдался последний раз на рубеже 2015 и 2016 годов. А за последний год рост цен составил 10,3%.

Если же вы хотите знать, что будет с ценами в ближайшем будущем, то предлагаем почитать прогноз от наших топовых комментаторов.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 декабря 2018 года)

В аренде квартир тоже есть изменения. К концу осени спрос на аренду в белорусской столице опустился до самого низкого уровня за последние полгода. Несмотря на это, рост цен по-прежнему преобладал над снижением.

Строительство

План по строительству в стране выполнен только на 70%, но правительство обещает всё успеть. А в это время власти решают, стоит ли продавать один из наших цементных заводов.

Один из застройщиков свои планы по строительству в этом году точно не выполнит. Прокуратура обязала «Си-трейдинг» снести новостройку в Копище. Руководство девелопера рассчитывает на решение президента.

А город, тем временем, должен развиваться. Так считают архитекторы. Уже появился новый план застройки Чижовки. Пытаются перекроить и Фрунзенский район, но люди очень против. А в Лошице вообще собираются снести 100 частных домов.

Зато «МАПИД» анонсировал продажи коттеджей и показал, какой район построит в Сухарево по собственному заказу.

Земля

Если хотите купить участок, то вот вам новая порция, которую будут разыгрывать в январе. Но будьте осторожны при выборе, потому что практика показала, что в нашем государстве все возможно. Даже участок законно купленный забрать. IT-шник из Минска как раз попал в такую ситуацию. У него возникало огромное желание плюнуть на все и уехать из Беларуси.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 декабря 2018 года)

Коммерческая недвижимость

Нужны ли Минску новые торговые центры и какие бренды ждем в 2019 году, рассказали на Белорусском форуме девелоперов. Известно, что, например, может наконец появиться магазин H&M.

Новый торговый комплекс в Курасовщине могут открыть в декабре, а уже сейчас открылся центр интерьерных решений «Яркий». Он размещен на съезде с МКАД в районе д. Большое Стиклево.

Будет закрыт универсам «Первомайский». Мы узнали, кто его купил, что будет дальше и когда он снова откроет двери.

Налоговая напоминает, когда агроусадьбам нужно оплатить сбор за 2019 год.

Жильё

Архитекторы рассказали, где и какое жильё будет строиться в ближайшие годы В Минске и регионах.

«Новую Боровую» чуть не отдали ЖЭСу. Но директор "А-100 Девелопмент" Светлана Шевлик рассказала, что такого не будет. А на следующий день презентовала душевный проект с известными жителями района.

Редакция Realt.

 
Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! На этой неделе было много интересного: от фатальных ошибок застройщиков до милых жизненных историй от жителей Минска. Наслаждайтесь:)
 
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