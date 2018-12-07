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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 декабря 2018 года)
08.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тенденции
Средний уровень цен на вторичном рынке жилья медленно «ползёт» вверх. За неделю индекс цен на квартиры в Минске
Если же вы хотите знать, что будет с ценами в ближайшем будущем, то предлагаем почитать
В аренде квартир тоже есть изменения. К концу осени
Строительство
План по строительству в стране
Один из застройщиков свои планы по строительству в этом году точно не выполнит. Прокуратура обязала «Си-трейдинг»
А город, тем временем, должен развиваться. Так считают архитекторы. Уже
Зато «МАПИД»
Земля
Если хотите купить участок, то вот вам
Коммерческая недвижимость
Нужны ли Минску новые торговые центры и какие бренды ждем в 2019 году,
Новый торговый комплекс в Курасовщине
Будет закрыт универсам «Первомайский». Мы
Налоговая напоминает, когда агроусадьбам
Жильё
Архитекторы
«Новую Боровую» чуть не отдали ЖЭСу. Но директор "А-100 Девелопмент" Светлана Шевлик
Редакция Realt.
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Доброе утро! На этой неделе было много интересного: от фатальных ошибок застройщиков до милых жизненных историй от жителей Минска. Наслаждайтесь:)
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