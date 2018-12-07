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Ляшенко уверен в положительном результате переговоров с Россией по нефтяному налоговому маневру

08.12.2018 12:30 — Новости Экономики | БелТА  
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Ляшенко уверен в положительном результате переговоров с Россией по нефтяному налоговому маневру
Игорь Ляшенко. Фото посольства Беларуси в России

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко уверен в положительном результате переговоров, которые белорусская сторона ведет в связи с проведением налогового маневра в нефтяной отрасли в России. Об этом он заявил сегодня журналистам в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посыл, который мы слышали от глав государств в Санкт-Петербурге (на заседании Высшего Евразийского экономического совета. - Прим. БЕЛТА), говорит о том, что это будет", - сказал Игорь Ляшенко, отвечая на вопрос о перспективах решения вопроса о компенсации белорусской стороне в связи с налоговым маневром.

Вице-премьер уточнил, что его переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком на эту тему состоятся 11 декабря.

"Наше видение просто: подписывая евразийские соглашения в 2016 году, там были оговорены как предельные суммы (получаемые белорусской стороной. - Прим. БЕЛТА), так и причины получения этих компенсаций, - отметил Игорь Ляшенко. - Мы передали российской стороне обоснования по этим расчетам. Даже до встречи глав государств у моего визави с российской стороны не вызывала сомнений правильность расчета". Он добавил, что дискуссия ведется по поводу размеров компенсации.-0-

 
 
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8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко уверен в положительном результате переговоров, которые белорусская сторона ведет в...
 
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