Генпрокурор анонсировал дело о мошеннической схеме поставок белорусской продукции в РФ

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк анонсировал возбуждение уголовных дел по фактам поставок молочной и мясной продукции в Россию, имеющим признаки мошенничества. Об этом он заявил 8 декабря в Москве, где принимает участие в совещании по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности.



Александр Конюк. Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

— Есть информация, когда наши предприятия направляли продукцию, молочную, мясную, в адрес практически мошеннической схемы. Мы проводим прокурорскую проверку, и результатом почти на 100% явится возбуждение уголовных дел, — заявил Конюк в новостном выпуске на телеканале Беларусь 1 .

Привел генпрокурор и пример такой схемы, когда продукцию направляли фирме-банкроту.

— В одном случае на 500 тысяч долларов пошло продукции, когда система компаний этих уже банкротилась в России. Я этого не понимаю, не понимаю логики и мотивов действий таких вот руководителей, — сказал он.

В сюжете также отметили, что сегодня более 40% от общей суммы просроченных обязательств по экспортных поставкам (около 200 млн долларов) приходится на российские организации. Одна из причин такой ситуации — плохая организация проверки финансового положения российских компаний, с которыми работают белорусские экспортеры, а также мошеннические схемы. С 2015 года возбуждено 85 уголовных дел, связанных с просроченной дебиторской задолженностью с криминальной историей. 26 из них возбуждено в отношении иностранных граждан.