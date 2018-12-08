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Присмотреться к кредитам и крупным покупкам. К чему толкают белорусов инфляционные ожидания
09.12.2018 09:15 — Новости Экономики | Tut.by
Инфляционные ожидания белорусов остаются достаточно высокими — согласно
Вырос и ощущаемый уровень инфляции — в августе он был на уровне 12,5%, в ноябре опрос показал 12,9% (более чем в два раза выше, чем индекс потребительских цен по данным Белстата). Эксперты отмечают, что на ожидания белорусов повлиял рост цен по нескольким значимым позициям. К примеру,
Согласно опросу, рост инфляционных ожиданий повлиял и на потребительское поведение населения — число тех, кто считает, что сейчас хорошее время для крупных покупок, выросло до 39,1% (31,4% в августе). Еще более заметно (до 41,6% с 33% в августе) выросло число полагающих, что сейчас подходящее время для крупных покупок в кредит.
Напомним, в сентябре Нацбанк решил
В сообщении регулятора говорится, что годовая инфляция соответствует прогнозной динамике. В будущем рост цен будет складываться вблизи установленной на 2019−2020 годы цели 5% (к примеру, в октябре прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9%, в августе он был на уровне 5%). Препятствий для этого со стороны внутренней экономики не просматривается. Определенные проинфляционные риски формируются со стороны ухудшающихся внешнеэкономических условий и возросшей неопределенности их дальнейшего развития. Важным фактором этого выступает складывающаяся ситуация в России, прежде всего из-за увеличения торговых ограничений и политики санкций против нее.
Из-за эскалации торговых войн существуют риски замедления темпов роста экономик других стран — основных торговых партнеров и усиления колебаний на финансовых рынках.
Реализация внешних рисков может привести к давлению на инфляцию и повысить инфляционные ожидания в Беларуси, констатировал регулятор.
По итогам 2018 года инфляция ожидается около 5,5% при целевом показателе не более 6%.
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Согласно опросу, рост инфляционных ожиданий повлиял на потребительское поведение населения - число тех, кто считает, что сейчас хорошее время для крупных покупок,...
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