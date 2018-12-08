ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Достойный бутерброд станет доступнее? Цены на красную икру в России упали вдвое

09.12.2018 16:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

К концу 2018 года цены на красную икру в России снизились в два раза из-за обильного улова лосося на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этом году поймано 675 тысяч тонн красной рыбы — рекордный объем.

Росрыболовство отмечает, что к настоящему времени снизились по сравнению с прошлым годом в первую очередь оптовые цены. Розничные цены также начали снижаться, но еще некоторые торговые сети могут продавать остатки прошлогодних запасов.

В магазинах, которые работают со свежим уловом, красная икра стоит примерно 2,5 тысяч российских рублей за 1 кг против 4−5 тыс. рублей в прошлом году стоимость была равна за 1 кг, отметил представитель ведомства. Однако стоимость продукции может значительно варьироваться в зависимости от конкретной розничной точки.

В Беларуси также есть несколько производителей икры лососевых, в частности, государственная «Белрыба» и крупнейший переработчик рыбы и морепродуктов СП «Санта Бремор». Интересно, что в России компании «Санта Бремор» Александра Мошенского принадлежит компания «Русское море», также крупный переработчик икры лососевых. Пока заметного снижения цен на икру в рознице в Беларуси не отмечается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году в России поймано 675 тысяч тонн красной рыбы - рекордный объем.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мэй: если парламент не одобрит «брексит», его может не быть вообще
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика