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Достойный бутерброд станет доступнее? Цены на красную икру в России упали вдвое
09.12.2018 16:53 — Новости Экономики | Tut.by
К концу 2018 года цены на красную икру в России снизились в два раза из-за обильного улова лосося на Дальнем Востоке, сообщает
В этом году поймано 675 тысяч тонн красной рыбы — рекордный объем.
Росрыболовство отмечает, что к настоящему времени снизились по сравнению с прошлым годом в первую очередь оптовые цены. Розничные цены также начали снижаться, но еще некоторые торговые сети могут продавать остатки прошлогодних запасов.
В магазинах, которые работают со свежим уловом, красная икра стоит примерно 2,5 тысяч российских рублей за 1 кг против 4−5 тыс. рублей в прошлом году стоимость была равна за 1 кг, отметил представитель ведомства. Однако стоимость продукции может значительно варьироваться в зависимости от конкретной розничной точки.
В Беларуси также есть несколько производителей икры лососевых, в частности, государственная «
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В этом году в России поймано 675 тысяч тонн красной рыбы - рекордный объем.
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