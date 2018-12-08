Достойный бутерброд станет доступнее? Цены на красную икру в России упали вдвое

К концу 2018 года цены на красную икру в России снизились в два раза из-за обильного улова лосося на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС .



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В этом году поймано 675 тысяч тонн красной рыбы — рекордный объем.

Росрыболовство отмечает, что к настоящему времени снизились по сравнению с прошлым годом в первую очередь оптовые цены. Розничные цены также начали снижаться, но еще некоторые торговые сети могут продавать остатки прошлогодних запасов.

В магазинах, которые работают со свежим уловом, красная икра стоит примерно 2,5 тысяч российских рублей за 1 кг против 4−5 тыс. рублей в прошлом году стоимость была равна за 1 кг, отметил представитель ведомства. Однако стоимость продукции может значительно варьироваться в зависимости от конкретной розничной точки.

В Беларуси также есть несколько производителей икры лососевых, в частности, государственная « Белрыба » и крупнейший переработчик рыбы и морепродуктов СП «Санта Бремор». Интересно, что в России компании «Санта Бремор» Александра Мошенского принадлежит компания «Русское море», также крупный переработчик икры лососевых. Пока заметного снижения цен на икру в рознице в Беларуси не отмечается.