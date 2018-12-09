Должно ли государство гарантировать полный возврат банковских вкладов гражданам и не только?

Механизм защиты банковских вкладов через гарантии государства действует во многих странах. В частности, в Беларуси государство гарантирует физлицам возмещение 100% суммы в валюте вклада. Но дискуссии, кому и в каком объеме обеспечивать защиту продолжаются. Предложения экспертов Нацбанка — от гарантирования возврата части вклада до расширения гарантий и на малый бизнес — опубликованы в очередном номере «Банковского вестника».



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«Международная практика свидетельствует о том, что оборотной стороной неограниченной защиты вкладчика является так называемый „моральный вред“, когда физические лица перестают адекватно оценивать банки с точки зрения их надежности, размещают денежные средства под повышенные проценты, при этом качество риск-менеджмента таких банков, как правило, ухудшается, что нередко приводит к их банкротству», — констатирует зампред правления Нацбанка Дмитрий Лапко.

Одним из способов уменьшения «морального вреда» считают гарантирование фиксированной суммы возмещения. Но такую сумму, обеспечивающую защиту интересов большинства вкладчиков страны, сперва нужно определить.

Зампред правления Нацбанка отмечает, что согласно рекомендациям Всемирного банка и Международной ассоциации страховщиков депозитов действенным способом противостояния банкам с более агрессивной и, соответственно, более рискованной бизнес-моделью является внедрение риск-ориентированных подходов для сбора взносов.

«В настоящее время для расчета календарных взносов законодательством установлена единая для всех банков базовая ставка. Более справедливым является применение ставки календарных взносов, зависящей от риска, которая мотивирует банки оптимизировать свои профили риска, способствуя повышению устойчивости деятельности банков. Нацбанк работает над моделью системы дифференцированных взносов. Помимо этого, пополнению резерва будет способствовать расширение возможностей для инвестирования его средств», — отметил в своем выступлении начальник Главного юридического управления Нацбанка Олег Карнач.

Отдельными темами для обсуждения он назвал расширение состава лиц, которым гарантируется возмещение вкладов в банках за счет индивидуальных предпринимателей, а может даже микро- и малых организаций, целесообразность возвращения к ограниченному возмещению вкладов. «Последняя тема, безусловно, самая острая. Даже если гарантией будет покрываться практически 100% вкладов населения, остаются вопросы: готово ли оно принять такие перемены, достаточно ли люди доверяют банковской системе?», — уточняет спикер, отмечая, что ни одно решение не должно приниматься в ущерб интересам граждан Беларуси.

В Беларуси система гарантирования вкладов действует с 1995 г. В 2008 году создано Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов физических лиц. Оно аккумулирует взносы банков, формируя резерва Агентства, управляет им, выплачивает возмещение банковских вкладов. Государство гарантирует возмещение 100% суммы в валюте вклада. Введение в 2008 г. в действие упомянутого закона было стратегически правильным решением, которое позволило в период кризиса не допустить оттока денежных средств из банков, избежать панических настроений в обществе, предотвратить банкротство финансовых институтов, отмечает Лапко.

В течение 10 лет работы Агентства вкладчикам трех банков выплачивали возмещение: в 2015 г. — вкладчикам ЗАО «Дельта Банк» и ЗАО «ИнтерПэйБанк», в 2017 г. — вкладчикам ЗАО «БСБ Банк». Во всех трех случаях Агентство своевременно и в полном объеме исполнило обязанность по возмещению депозитов физических лиц, отмечает регулятор. С 2015 г. по настоящее время Агентство выполняет функцию управляющего в деле о банкротстве «Дельта Банка». В период ликвидационного производства удовлетворено 90% от суммы требований всех кредиторов.