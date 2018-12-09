«Говорю, что думаю». Россия требует исключить белорусского эксперта-бунтаря из подкомитета ЕЭК

Замминистра экономического развития России Савва Шипов требует исключить директора ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «Беллис» Юрия Пашика из состава экспертов одного из ключевых подкомитетов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает « Народная воля ».



Юрий Пашик. Фото: www.ecolog.by

Пашик является членом подкомитета по координации работ в области аккредитации и оценки соответствия Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер ЕЭК.

Российский чиновник назвал поведение белорусского эксперта «оскорбительным и некорректным». «Полагаем, что подобные ситуации подрывают взаимное доверие сторон, препятствуют построению конструктивного диалога между представителями стран-членов Союза и дискредитируют деятельность консультативного органа», — написал Шипов первому заместителю председателя Госкомитета по стандартизации Беларуси Валентину Татарицкому.

Юрий Пашик не считает, что это письмо — личная инициатива замминистра Саввы Шипова. «Скорее, коллективное мнение российских чиновников, которые пытаются оказать на меня психологическое давление», — сказал он «Народной Воле»

— Мне кажется, меня можно упрекнуть лишь в том, что я настойчив. И если что-то говорю, а мой оппонент делает вид, что не понимает, действует по-другому, я повторяю заново, — комментирует Пашик. — Я всегда говорю, что думаю. Например, на днях был телемост по обсуждению проекта Технического регламента ЕАЭС по энергоэффективности. Я называю этот документ проектом по принуждению Беларуси к собственной деградации, поскольку он содержит безграничный коррупционный потенциал и попытку, используя инструменты ЕАЭС, уничтожить в Беларуси определенную точку роста.

Я понимаю, что своей позицией и комментариями создаю большие проблемы для многомиллионного бизнеса, который круче многих криминальных! Например, наркотики нужно транспортировать, иметь сеть дилеров, это рисковый бизнес. А в ЕАЭС в техническом регулировании сейчас ноль рисков, никакой затратной части и криминальной ответственности. Штампуй бумажки-сертификаты и получай за каждую минимум 500 долларов. Это круче, чем себестоимость 100-долларовой купюры в Америке.

На мой взгляд, создана структурированная преступная система, которая полностью разваливает экономику стран ЕАЭС, и прежде всего — промышленность. Эта система создает угрозу потребителям, выгребает сумасшедшие деньги и не дает никаких шансов для развития малого, среднего и промышленного бизнеса. Здесь крутят огромные деньги — не один миллиард долларов — общий бюджет в ЕАЭС в области сертификации, плюс не один десяток миллиардов долларов — это стоимость фальсификата, который легализует система технического регулирования.

Как мне кажется, россияне во мне видят угрозу, бунтаря, который завел публику, и страны начали реагировать. Потому что вслед за мной эту тему остро осветил известный российский тележурналист Мамонтов в фильме «Сертификат на совесть». Затем разразились армяне. Я ознакомился с их «Заявлением о причинении ущерба Республике Армения коррупционерами из Российской Федерации». Армяне открытым текстом пишут, что коммерческие структуры Российской Федерации «полностью незаконно вмешиваются в экономику, только в своих корыстных интересах монополизируют рынок подтверждения соответствия во всем ЕАЭС».

Этот увесистый документ направлен в том числе председателю Евразийской экономической комиссии и министру экономического развития России. Оказывается, не только я говорю о том, что ежемесячно какие-то органы выдают тысячи сертификатов соответствия! У них едва времени хватает, чтобы их выписывать, не говоря уже о каких-то там исследованиях и испытаниях техники. При этом российская таможня грузы с нероссийскими сертификатами отправляет в «красный коридор» для дополнительных проверок.

…Как отреагируют на инициативы российской стороны представители стран-членов ЕАЭС и Госстандарта Беларуси, станет известно 12 декабря, когда в Москве состоится заседание подкомитета.

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