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Суд Московского района рассмотрит жалобу пресс-секретаря ОГП на решение о высылке из Беларуси
10.12.2018 19:20 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Московского района рассмотрит жалобу пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной на решение УВД о высылке из Беларуси. Об этом TUT.BY сообщила Красулина.
Жалобу суд Московского района рассмотрит 18 декабря.
Напомним, 13 ноября Анну Красулину вызвали в РУВД Московского района Минска, где вручили уведомление
28 ноября Анна Красулина подала в ГУВД Мингорисполкома жалобу на решение о высылке. 30 ноября в отделе по гражданству и миграции ответили, что жалоба рассмотрена и оставлена без удовлетворения. А принятое Московским УВД решение о высылке является законным и обоснованным, порядок высылки соблюден.
В тот же день, 30 ноября, Красулина обратилась в суд, поэтому оставаться в стране она может до рассмотрения жалобы судом.
В МВД ситуацию с Красулиной прокомментировали спустя почти месяц.
«Пусть подумает и оценит свое поведение», —
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13 ноября Анну Красулину вызвали в РУВД Московского района Минска, где вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год.
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