Суд Московского района рассмотрит жалобу пресс-секретаря ОГП на решение о высылке из Беларуси

Суд Московского района рассмотрит жалобу пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной на решение УВД о высылке из Беларуси. Об этом TUT.BY сообщила Красулина.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Жалобу суд Московского района рассмотрит 18 декабря.

Напомним, 13 ноября Анну Красулину вызвали в РУВД Московского района Минска, где вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год. Покинуть страну она должна была до 30 ноября 2018 года. Причина высылки в том, что Красулина неоднократно — трижды — привлекалась к административной ответственности, из них дважды — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, один раз — за неоплаченный в автобусе проезд. Все штрафы активистка погасила, но в уведомлении было сказано: «Выслать в интересах общественного порядка».

28 ноября Анна Красулина подала в ГУВД Мингорисполкома жалобу на решение о высылке. 30 ноября в отделе по гражданству и миграции ответили, что жалоба рассмотрена и оставлена без удовлетворения. А принятое Московским УВД решение о высылке является законным и обоснованным, порядок высылки соблюден.

В тот же день, 30 ноября, Красулина обратилась в суд, поэтому оставаться в стране она может до рассмотрения жалобы судом.

В МВД ситуацию с Красулиной прокомментировали спустя почти месяц.

«Пусть подумает и оценит свое поведение», — сказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.