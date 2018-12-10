В Грушевке построят ещё 900 квартир. В одном из домов – встроенный детский сад

По условиям, определенным аукционом на право проектирования и строительства, ОДО «Айрон» будет использовать при строительстве конструкции МАПИДа.

Строительство осуществляется очередями и первым будет создан односекционный 18-этажный жилой дом с автомобильной стоянкой на 149 машино-мест.

Далее с 2019 по 2025 годы запланировано строительство двух 17-этажных и одного 18-этажного жилых домов, гараж-стоянки на 500 машино-мест.

Во всех домах предусмотрены встроенно-пристроенные нежилые помещения, а также кладовые помещения, дворовые автомобильные парковки и стоянки, будут созданы велопарковки. Еще одно необычное решение этой застройки – возведение в нежилой части одного из домов встроенного детского сада на 70 мест.

Начало продаж квартир пока не объявлено. Следим за развитием событий.