Сегодня РФ и Беларусь вновь обсудят компенсацию по налоговому маневру

Во вторник 11 декабря в Москве пройдут переговоры по компенсации Беларуси налогового маневра РФ. Переговоры проведут вице-премьеры Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.

Об этом Ляшенко сообщил журналистам накануне в ходе совещания в российской столице с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий, пишет БелаПАН . Ляшенко выразил уверенность в том, что переговоры пройдут с положительным для нашей страны результатом.

«Наше видение просто: подписывая евразийские соглашения в 2016 году, там были оговорены как предельные суммы, так и причины получения этих компенсаций. Мы передали российской стороне обоснования по этим расчетам. Даже до встречи глав государств у моего визави с российской стороны не вызывала сомнений правильность расчета», - отметил Ляшенко. Он также добавил, что сейчас дискуссия между сторонами ведется относительно размера компенсации.