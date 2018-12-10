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Сегодня РФ и Беларусь вновь обсудят компенсацию по налоговому маневру

11.12.2018 11:50 — Новости Экономики | БДГ  
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Во вторник 11 декабря в Москве пройдут переговоры по компенсации Беларуси налогового маневра РФ. Переговоры проведут вице-премьеры Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.

Об этом Ляшенко сообщил журналистам накануне в ходе совещания в российской столице с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий, пишет БелаПАН. Ляшенко выразил уверенность в том, что переговоры пройдут с положительным для нашей страны результатом. 

«Наше видение просто: подписывая евразийские соглашения в 2016 году, там были оговорены как предельные суммы, так и причины получения этих компенсаций. Мы передали российской стороне обоснования по этим расчетам. Даже до встречи глав государств у моего визави с российской стороны не вызывала сомнений правильность расчета», - отметил Ляшенко. Он также добавил, что сейчас дискуссия между сторонами ведется относительно размера компенсации.

Напомним, что ранее министр финансов РФ рассказал, каким будет механизм компенсации потрерь белорусской стороны от налогвого маневра. Силуанов отметил, что российская сторона предлагает Беларуси в случае компенсации от налогового маневра сделать это путем межбюджетного трансферта. Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал, что стороны собираются определить формулу компенсации Беларуси из-за налогового маневра в РФ к 15 декабря этого года. 

 
 
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Во вторник 11 декабря в Москве пройдут переговоры по компенсации Беларуси налогового маневра РФ. Переговоры проведут вице-премьеры Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.
 
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