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Сегодня РФ и Беларусь вновь обсудят компенсацию по налоговому маневру
11.12.2018 11:50 — Новости Экономики | БДГ
Во вторник 11 декабря в Москве пройдут переговоры по компенсации Беларуси налогового маневра РФ. Переговоры проведут вице-премьеры Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.
Об этом Ляшенко сообщил журналистам накануне в ходе совещания в российской столице с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий, пишет
«Наше видение просто: подписывая евразийские соглашения в 2016 году, там были оговорены как предельные суммы, так и причины получения этих компенсаций. Мы передали российской стороне обоснования по этим расчетам. Даже до встречи глав государств у моего визави с российской стороны не вызывала сомнений правильность расчета», - отметил Ляшенко. Он также добавил, что сейчас дискуссия между сторонами ведется относительно размера компенсации.
Напомним, что ранее министр финансов РФ
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Во вторник 11 декабря в Москве пройдут переговоры по компенсации Беларуси налогового маневра РФ. Переговоры проведут вице-премьеры Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.
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