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Лукашенко пояснил запись бывшего вице-премьера о «бабле» и «телках»

21.12.2018 06:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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На совещании с активом Минска президент Беларуси прокомментировал фразу из блокнота одного из спортивных управленцев «бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…», которую тот сделал во время заседания в НОК с участием Александра Лукашенко.


Изображение: Телеканал ОНТ / youtube.com

Президент пояснил, что это он дословно приводил фразы спортсменов, говорил о мышлении некоторых спортсменов.

«У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади „телки“. Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову. Это мышление наших спортсменов. Так работайте — идите бегайте с клюшкой или с мячом, давайте результат. Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами», — сказал Александр Лукашенко, сообщает Белта.

Напомним, на совещании в НОК 18 декабря с участием Александра Лукашенко по поводу развития летних видов спорта камера оператора ОНТ зафиксировала записи одного из спортивных управленцев. Функционер писал: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…». Оборванная фраза вызвала много вопросов.

Выяснилось, что автором этих строк был председатель Белорусской ассоциации гольфа Владимир Дражин.

«Все, что было сказано на совещании, является основой для успешного выступления белорусских спортсменов на Европейских играх в Минске и Олимпиаде в Японии. Чтобы это произошло, нам всем надо работать на созидание», — сказал TUT.BY Дражин. Он призвал акцентировать внимание на этом и не обращать внимания «на отдельные слова, вырванные из контекста». От других комментариев бывший вице-премьер и посол Беларуси в Литве отказался. В том числе не ответил на вопрос, являются ли наделавшие шума слова его вольной интерпретацией услышанного или он цитировал оратора.

Главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская, которая также принимала участие в совещании, сказала TUT.BY, что речь шла о том, что сначала надо показать результат, а потом получать блага, а не наоборот. По ее словам, «мерседесы» звучали. «Президент говорил про «мерседесы», но я не могу точно сформулировать. Мысль была такая, что надо сначала показать результат, взять медаль, а потом могут быть и «мерседесы», — пояснила Лепарская.

 
Теги: Минск
 
 
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На совещании с активом Минска президент Беларуси прокомментировал фразу из блокнота одного из спортивных управленцев «бабла мало, нет мерседесов, телки на...
 
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