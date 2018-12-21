﻿ В Гродненском регионе пройдут ярмарки вакансий. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненском регионе пройдут ярмарки вакансий

21.12.2018 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Профильные мероприятия будут проходить  с 26 по 28 декабря. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.
 
В Гродно пройдет информационное мероприятие «Начни свое дело!». Оно направлено на стимулирование предпринимательской активности и инициативы безработных граждан. Всех желающих проконсультируют об основах предпринимательской и ремесленной деятельностей. Расскажут о том, как получить финансовую поддержку из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь
 
Когда? 26.12.2018. 
 
Где? Гродно, улица Дзержинского, 3. 
 
В Гродненском регионе пройдут ярмарки вакансий
 
На ярмарку вакансий приглашают в Ошмяны, она пойдет 27 декабря по адресу: улица Советская, 103, кабинет № 8.  
 
«Не упусти свой шанс» – ярмарка вакансий для лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции ОВД. Пройдет она 28 декабря в Свислочи, на улице Первомайской 7 (актовый зал РОВД).
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 178
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профильные мероприятия будут проходить с 26 по 28 декабря. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко пояснил запись бывшего вице-премьера о «бабле» и «телках»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика