В Гродненском регионе пройдут ярмарки вакансий

Профильные мероприятия будут проходить с 26 по 28 декабря. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Гродно пройдет информационное мероприятие «Начни свое дело!». Оно направлено на стимулирование предпринимательской активности и инициативы безработных граждан. Всех желающих проконсультируют об основах предпринимательской и ремесленной деятельностей. Расскажут о том, как получить финансовую поддержку из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь

Когда? 26.12.2018.

Где? Гродно, улица Дзержинского, 3.





На ярмарку вакансий приглашают в Ошмяны, она пойдет 27 декабря по адресу: улица Советская, 103, кабинет № 8.

«Не упусти свой шанс» – ярмарка вакансий для лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции ОВД. Пройдет она 28 декабря в Свислочи, на улице Первомайской 7 (актовый зал РОВД).