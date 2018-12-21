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В 2019 году власти сосредоточатся на сдерживании инфляции

21.12.2018 10:07 — Новости Экономики | БДГ  
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Александр Лукашенко подписал указ № 484 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год".

Как сообщает пресс-служба президента, согласно документу, денежно-кредитная политика сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности как основу устойчивого и сбалансированного развития экономики страны.

Основной целью денежно-кредитной политики в 2019 году станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года).

Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого показателя по инфляции. В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на положительном уровне, способствующем росту сбережений в национальной валюте, обеспечению финансовой стабильности, устойчивому развитию экономики.

С учетом погашения Правительством Республики Беларусь и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте международные резервные активы на конец 2019 года составят не менее $7,1 млрд.

Ожидается, что результатом реализации денежно-кредитной политики в 2019 году станет дальнейшее замедление инфляционных процессов, обеспечение финансовой стабильности, поддержание макроэкономической устойчивости.

Напомним, что по данным Национального статистического комитета, инфляция в сентябре составила 0,8%, а с начала 2018 года – 4,7%. Из-за роста инфляции и возникших проблем с экспортом, ситуация с ценами была взята под усиленный контроль властей. В октябре инфляция составила 0,5%.

Замглавы правления Нацбанка Дмитрий Лапко 2 октября в Минске отметил, что инфляцию предполагается сохранить на уровне прогноза – до 6%, несмотря на внешние риски и внутренние уязвимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ № 484 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год".
 
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