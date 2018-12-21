Новый Налоговый кодекс вступает в силу: топ-10 изменений для бизнеса

Новая редакция Налогового кодекса непросто проходила согласования, но буквально в последний день сессии парламента была принята . Эксперты и представители бизнес-сообществ отмечают бОльшую лояльность новой редакции Налогового кодекса по отношению к бизнесу. Юрист Екатерина Попова и советник по налоговым и финансовым вопросам компании REVERA Виктор Статкевич выбрали для TUT.BY десять самых важных и актуальных нововведений в общей части Налогового кодекса.

1. «Заморозка» счетов в случае несвоевременной уплаты налогов будет отсрочена

В случае нечастых или непродолжительных просрочек в уплате налогов плательщики будут иметь запасные дни для совершения расчетов. Отсрочка составит:

— 10 рабочих дней со следующего дня за днем неуплаты, если в течение шести предшествующих календарных месяцев плательщик исполнял налоговые обязательства в установленные сроки (то есть вообще не был «нарушителем»);

— 5 рабочих дней со следующего дня за днем неуплаты, если на каждое первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, плательщик не допускал задолженность (то есть если задолженность была, но до первого числа была оплачена).

Это изменение должно быть положительно воспринято бизнесом, потому что оно даст организациям возможность продолжать свою хозяйственную деятельность в случае приостановления операций плательщика по счетам и электронным кошелькам еще несколько дней, считают юристы.

2. Установлен «срок давности» по неуплате налогов для организаций и ИП

С 2019 года, если требование об уплате налога не было предъявлено в течение пяти лет со дня истечения срока для уплаты налога, налог не может быть взыскан. Это означает, что если организация или ИП своевременно не уплатили налог (например, НДС) и с момента истечения законодательно установленного срока его уплаты прошло 5 лет и более — даже при обнаружении неуплаты налога он не может быть взыскан с плательщика.

Сейчас срок для взыскания не ограничен. Однако «сроки давности» по налогам по-прежнему не действуют для физических лиц.

3. Размер пени по доначисленному по результатам проверки налогу не может превышать сумму самого налога

Если неуплата налога обнаруживается в результате проверки, то согласно новой редакции НК сумма пени в любом случае не может превышать сумму подлежащего налога к уплате по результатам проверки. Если неуплата налога обнаружилась не после проведения проверки (то есть если плательщик самостоятельно подал декларацию, на основании которой был исчислен налог, но он не был уплачен) — пеня также начисляется, и ее размер не ограничен суммой неуплаченного налога.

4. Уточнено, кто платит задолженность по налогам иностранных компаний, действующих через постоянное представительство в Беларуси

Следующее изменение заинтересует компании и физических лиц, которые признаются постоянным представительством иностранных компаний. Они будут нести ответственность за уплату налогов не только со своих доходов, но и с доходов иностранной компании, которую представляют, если у этой организации недостаточно средств и имущества для уплаты налогов в Беларуси.

5. Банковская гарантия послужит новым способом обеспечения исполнения налогового обязательства

Предусмотрен новый способ обеспечения исполнения налогового обязательства — банковская гарантия. Это означает, что при наличии банковской гарантии и возникновении задолженности по уплате налогов и пени налоговый орган вправе обратиться к банку-гаранту и потребовать с него исполнения соответствующего обязательства вместо плательщика.

Однако так как этот инструмент новый, то трудно сказать, насколько он будет применим и будут ли заинтересованы банки в выдаче такой гарантии и на каких условиях, тем более, что выдача гарантии осуществляется на платной основе, отмечают юристы.

6. Расширено использование электронного документооброта

Расширен круг организаций, которые должны подавать отчетность в налоговую в виде электронного документа (подписывается с использованием ЭЦП).Теперь это обязали делать организации, среднесписочная численность работников которых составляет более 15 человек (раньше этот порог был 50 сотрудников).

7. Расширен перечень взаимозависимых организаций

С 2019 года взаимозависимыми признаются организации, подлинные владельцы которых являются фактически одним и тем же лицом. То есть если учредителями двух разных организаций по уставам выступают разные лиц, но фактически решающее влияние на управление компаниями оказывает одно лицо — подлинный владелец, то такие компании также признаются взаимозависимыми (хотя формально их учредители по уставу никак не связаны). Также новая редакция Налогового кодекса позволяет признавать любые отношения взаимозависимыми по решению суда. В прошлой редакции этот перечень был закрытым, что позволяло выстраивать отношения между компаниями без взаимозависимости (исключив все основания для такого признания). Это важно, так как взаимозависимость организаций связана с возможностью контроля цен со стороны налоговых органов по правилам трансфертного ценообразования. И, как следствие, влияет на возможное доначисление налога на прибыль по сделкам, совершенным между взаимозависимыми лицами, предупреждают юристы.

8. Изменились группы сделок, подлежащие контролю по правилам трансфертного ценообразования

Например, если в 2018 году контролю подлежат все сделки, объектом которых является недвижимое имущество, то по новой редакции — сделки с недвижимым имуществом будут контролироваться только, если они совершены между взаимозависимыми лицами или с плательщиком, применяющим особый режим налогообложения (например, УСН).

9. Бизнесу придется придерживаться рыночных цен

Убирается допустимое отклонение от рыночных цен по контролируемым сделкам. Если в 2018 году цены могут отклоняться от рыночных на 20%, и налоговые органы в таком случае не доначисляют налог на прибыль, то в 2019 году цены просто не должны отклоняться от рыночного диапазона цен. Это изменение является вполне ожидаемым, так как во многих странах такого допустимого «коридора» колебания цен нет, в том числе в России.

10. Срок возврата или зачета переплаченных налогов увеличен

В настоящее время плательщики имеют 3 года для возврата или зачета излишне уплаченных налогов с момента их уплаты. Новая редакция НК предлагает увеличить такой срок до 5 лет.