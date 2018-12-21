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Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

21.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Более 1000 людей уже подписались на канал Будни риэлтера. Минск в Telegram. Группу ведет риэлтер агентства недвижимости «Авангард» Екатерина Благуш. Девушка собирает фотографии самых нестандартных квартир и домов в Минске. И, поверьте, там есть на что посмотреть.

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

Что это и зачем?

 Я очень люблю свою профессию и самым интересным стремлюсь делиться с людьми. Все началось с постов на тему недвижимости, которые я публиковала на своей страничке в Instagram. Это были необычные факты о популярных объектах. К примеру, то, что нашу «Лакомку» часто посещал предполагаемый убийца Кеннеди; то, что архитектурный проект кинотеатра «Октябрь»  по городской легенде дипломная работа одного из «Песняров» или то, что минская стена Цоя состояла из плит, огораживающих самый известный (в то время) долгострой Беларуси  Дворец Республики, — рассказывает Екатерина.

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

Позже риэлтер завела страницу в Telegram, подписалась на популярные каналы и решила создать что-то свое о буднях риэлтера из Минска.

 Мне очень понравился блог Дениса Блища о Минске и минчанах, и я подумала: а почему бы не сделать что-то похожее про свою работу? Сначала постила статьи на разные темы, позже, когда перестало хватать времени, скатилась в «посмеяться», — улыбается девушка.

Telegram-канал Екатерины за год собрал тысячу подписчиков. Ежедневно в группе публикуются фотографии квартир со своеобразным ремонтом, необычные дизайнерские решения, смешные новости о недвижимости. Девушка признается: ни одной квартиры, о которых идет речь в постах, она не продавала.

 Среди тех объектов, которые я публикую в группе, ни один сама не продавала. Во-первых, на всех своих объектах в агентстве мы проводим профессиональную фотосъемку, и если, к примеру, фотограф увидит меховую крышку от унитаза, то он попросит ее убрать. Каждую квартиру мы готовим к фотосессии, убираем личные вещи, сомнительный декор, чтобы она выглядела безликой. Это помогает человеку сконцентрироваться на объекте недвижимости, а не жизни продавца. Если на фото много личных вещей  кружка, фото, обед  покупатель будет изучать именно это, потому что личная жизнь интересней, чем квартира. 

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

 Большинство собственников понимают, что «вычурные» объекты продаются дольше, так как спрос на них меньше, поэтому выполняют все рекомендации специалиста по продажам. Но бывает и такое, что необычный объект находит своего покупателя. Так, к примеру, квартиры в «дворцовом» стиле  мы их называем «Николай Басков»  вышли из моды еще в 90-х, но ценители остались. Буквально недавно я продавала подобную квартиру на Стариновской, все хрестоматийно  штучный паркет, люстры, «богатый» ремонт  спрос на нее был слабый, но когда мы вышли на покупателя, то та была в полном восхищении. Женщина умилялась буквально всему, рассказывала нам, как в специальной нише для статуэток разместит свою фарфоровую «Матильду». Такая история не редкость, ведь на всякий товар есть свой купец, вопрос лишь в том, как долго его придется ждать.

О чем блог

Дабы не показывать «на пальцах», продемонстрируем несколько постов из группы. «“Фантазер, ты меня называла…”, или Как сесть на унитаз и не получить разряд»—так девушка подписала необычное размещение стиральной машины в квартире на ул. Ангарской, 18/1. Объект продается в базе Realt.by.

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

«Я есть грут» — а тут речь идет о нашей любимой квартире с деревянной отделкой в доме на ул. Люксембург, 94. О ней не так давно писал Realt.by в своей подборке необычных квартир в Минске.

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»
Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

Один из любимых объектов блогера — квартира с туалетом в стиле «Улицы Сезам». «У рыжих нет души», — подписала фото Екатерина.

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

А по квартире, выставленной на продажу в Уручье, нетрудно определить любимый цвет собственника. «"Цвет настроения лиловый" от создателей "50 оттенков лилового"»,— комментирует блогер.

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»
Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

Один из постов Екатерины посвящен не ремонту, а оригинальной рекламе квартиры на ул. Тимошенко, 10. Девушка сомневается, что стихотворный дар коллеги поможет в продаже:

«​​В каждом спит поэт. Но, увы, никакие стихи не помогут "панельку" на Тимошенко, 10, по $1844 за кв.м продать».

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»
Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

Это всего несколько примеров из того многообразия, что риэлтер публикует в своем блоге. Девушка сознается, что искать интересные квартиры для постов ей помогают коллеги:

— У нас молодой дружный коллектив и часто, работая в офисе, мы делимся ссылками на смешные объекты. Кто-то нашел что-то интересное, всех позвал, посмеялись — я опубликовала. Всегда хотела собрать коллекцию таких примеров, благодаря блогу получился своеобразный архив.

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»
Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

— У меня часто спрашивают: «Не обижаются ли собственники квартир на юмор?». На самом деле, не знаю. Во всяком случае, пока претензий по этому поводу не поступало. Я стараюсь ничего обидного не писать, хотя, конечно, отношение к юмору у всех разное. Надеюсь, что никого сильно не задела.

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»
Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

— Самый сильный отклик в группе на посты, где нужно что-то выбрать, почитать или проголосовать, ведь обратная связь и игровая форма нравятся людям. Быстро тиражируются фотографии, на которых присутствуют собственники. Помню объявление, где в описании объекта была лишь одна фотография — собственница в купальнике. Мы с коллегами долго смеялись, делились ссылкой между агентствами, в итоге объявление стало «вирусным»,  вспоминает Екатерина.  Много смешных фотографий делают продавцы, когда фотографируют зеркало в квартире. Это вообще отдельный вид творчества.

Истории из жизни

Девушка в профессии не первый год, но смешные истории из практики вспоминает с трудом. Со слов Екатерины, самой запоминающейся была ее первая сделка:

 Это было 6 лет назад. Передача квартиры была назначена на следующий день после сделки (теперь я понимаю, что это было весьма опрометчиво). Когда мы с покупателями пришли на приемку, стало очевидно  продавец сделку отметил. По всей квартире валялись пустые пивные бутылки, упаковки от копченой курицы и крабовых палочек, все было заставлено грязной посудой. Я была в шоке от увиденного, клянусь  эта картина до сих пор перед глазами!  вспоминает риэлтер.  Оценив происходящее, мы решили перенести встречу на вечер, чтобы продавец успел убраться. Однако, когда мы вернулись в квартиру в назначенное время, ничего не поменялось. Продавец простодушно признался: «Болит голова, не могу встать». В итоге мужчина согласился заплатить за клининг, на том и сошлись.

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

Какой ремонт нравится покупателям?

 Пик спроса на рынке жилья сегодня приходится на квартиры и дома «под ключ». Все хотят купить жилье и въехать, не тратя силы и время на ремонт. Это касается не только новостроек, но и вторички. Те же «сталинки» с хорошим ремонтом сегодня в цене. «Суточные» квартиры, конечно, пользуются меньшей популярностью, по ним видно, что уже «подгулявшие», но если в квартире жила какая-то креативная пара и продают что-то интересное, то на такой объект цену можно смело поднимать. Квартиры без ремонта продаются по рыночной цене или ниже.

Что касается ремонта, то о вкусах не спорят. Судя по спросу, скандинавский стиль уже отходит. Стандартный «евроремонт»  ламинат, стены в цветочки и полосочки, натяжной потолок  мне лично не нравится, но спросом пользуется у тех, кто хочет ремонт, но нет денег на дизайнера.

Есть еще один разряд недвижимости с суперстильным, индивидуальным и дорогим дизайном. Объекты выглядят очень красиво и необычно, но не всегда понятно, как жить в таком произведении искусства. Это останавливает покупателей, что тормозит продажу.

Екатерина не считает, что активность в интернете серьезно помогает риэлтерам и агентам в поиске клиентов и продаже объектов недвижимости. Популярность в соцсетях может повысить разве что узнаваемость компании или специалиста. Главная цель риэлтера  изменить отношение общества к специалистам сферы недвижимости.

 У агентства недвижимости «Авангард» и у меня в частности есть цель  не только улучшить качество риэлтерских услуг, но и повысить репутацию риэлтеров. С первым пунктом мы, на мой взгляд, справляемся. Может, это нескромно, но в последнее время качество услуг сильно возросло. А вот репутация профессии все еще хромает. Я хочу, чтобы народ перестал относиться к специалистам по недвижимости, как к аферистам, которые берут деньги ни за что. Любой из моих клиентов, я уверена, понимает, за что платит. Мы выполняем сложную и очень нужную работу, на которую сегодня есть спрос. Очень хочется, чтобы и отношение к профессии было соответствующее.

Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Более 1000 людей уже подписались на канал Будни риэлтера. Минск в Telegram. Группу ведет риэлтер агентства недвижимости «Авангард» Екатерина Благуш. Девушка собирает...
 
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