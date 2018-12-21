Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»

Позже риэлтер завела страницу в Telegram, подписалась на популярные каналы и решила создать что-то свое о буднях риэлтера из Минска.

— Мне очень понравился блог Дениса Блища о Минске и минчанах, и я подумала: а почему бы не сделать что-то похожее про свою работу? Сначала постила статьи на разные темы, позже, когда перестало хватать времени, скатилась в «посмеяться», — улыбается девушка.

Telegram-канал Екатерины за год собрал тысячу подписчиков. Ежедневно в группе публикуются фотографии квартир со своеобразным ремонтом, необычные дизайнерские решения, смешные новости о недвижимости. Девушка признается: ни одной квартиры, о которых идет речь в постах, она не продавала.

— Среди тех объектов, которые я публикую в группе, ни один сама не продавала. Во-первых, на всех своих объектах в агентстве мы проводим профессиональную фотосъемку, и если, к примеру, фотограф увидит меховую крышку от унитаза, то он попросит ее убрать. Каждую квартиру мы готовим к фотосессии, убираем личные вещи, сомнительный декор, чтобы она выглядела безликой. Это помогает человеку сконцентрироваться на объекте недвижимости, а не жизни продавца. Если на фото много личных вещей — кружка, фото, обед — покупатель будет изучать именно это, потому что личная жизнь интересней, чем квартира.



