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Риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: «Пока претензий не поступало»
21.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Более 1000 людей уже подписались на канал
Что это и зачем?
— Я очень люблю свою профессию и самым интересным стремлюсь делиться с людьми. Все началось с постов на тему недвижимости, которые я публиковала на своей страничке в Instagram. Это были необычные факты о популярных объектах. К примеру, то, что нашу «Лакомку» часто посещал предполагаемый убийца Кеннеди; то, что архитектурный проект кинотеатра «Октябрь» — по городской легенде дипломная работа одного из «Песняров» или то, что минская стена Цоя состояла из плит, огораживающих самый известный (в то время) долгострой Беларуси — Дворец Республики, — рассказывает Екатерина.
Позже риэлтер завела страницу в Telegram, подписалась на популярные каналы и решила создать что-то свое о буднях риэлтера из Минска.
— Мне очень понравился блог Дениса Блища о Минске и минчанах, и я подумала: а почему бы не сделать что-то похожее про свою работу? Сначала постила статьи на разные темы, позже, когда перестало хватать времени, скатилась в «посмеяться», — улыбается девушка.
Telegram-канал Екатерины за год собрал тысячу подписчиков. Ежедневно в группе публикуются фотографии квартир со своеобразным ремонтом, необычные дизайнерские решения, смешные новости о недвижимости. Девушка признается: ни одной квартиры, о которых идет речь в постах, она не продавала.
— Среди тех объектов, которые я публикую в группе, ни один сама не продавала. Во-первых, на всех своих объектах в агентстве мы проводим профессиональную фотосъемку, и если, к примеру, фотограф увидит меховую крышку от унитаза, то он попросит ее убрать. Каждую квартиру мы готовим к фотосессии, убираем личные вещи, сомнительный декор, чтобы она выглядела безликой. Это помогает человеку сконцентрироваться на объекте недвижимости, а не жизни продавца. Если на фото много личных вещей — кружка, фото, обед — покупатель будет изучать именно это, потому что личная жизнь интересней, чем квартира.
— Большинство собственников понимают, что «вычурные» объекты продаются дольше, так как спрос на них меньше, поэтому выполняют все рекомендации специалиста по продажам. Но бывает и такое, что необычный объект находит своего покупателя. Так, к примеру, квартиры в «дворцовом» стиле — мы их называем «Николай Басков» — вышли из моды еще в 90-х, но ценители остались. Буквально недавно я продавала подобную квартиру на Стариновской, все хрестоматийно — штучный паркет, люстры, «богатый» ремонт — спрос на нее был слабый, но когда мы вышли на покупателя, то та была в полном восхищении. Женщина умилялась буквально всему, рассказывала нам, как в специальной нише для статуэток разместит свою фарфоровую «Матильду». Такая история не редкость, ведь на всякий товар есть свой купец, вопрос лишь в том, как долго его придется ждать.
О чем блог
Дабы не показывать «на пальцах», продемонстрируем несколько постов из группы. «“Фантазер, ты меня называла…”, или Как сесть на унитаз и не получить разряд»—так девушка подписала необычное размещение стиральной машины в
«Я есть грут» — а тут речь идет о нашей любимой
Один из любимых объектов блогера — квартира с туалетом в стиле «Улицы Сезам». «У рыжих нет души», — подписала фото Екатерина.
А по квартире,
Один из постов Екатерины посвящен не ремонту, а оригинальной рекламе
«В каждом спит поэт. Но, увы, никакие стихи не помогут "панельку" на Тимошенко, 10, по $1844 за кв.м продать».
Это всего несколько примеров из того многообразия, что риэлтер публикует в своем блоге. Девушка сознается, что искать интересные квартиры для постов ей помогают коллеги:
— У нас молодой дружный коллектив и часто, работая в офисе, мы делимся ссылками на смешные объекты. Кто-то нашел что-то интересное, всех позвал, посмеялись — я опубликовала. Всегда хотела собрать коллекцию таких примеров, благодаря блогу получился своеобразный архив.
— У меня часто спрашивают: «Не обижаются ли собственники квартир на юмор?». На самом деле, не знаю. Во всяком случае, пока претензий по этому поводу не поступало. Я стараюсь ничего обидного не писать, хотя, конечно, отношение к юмору у всех разное. Надеюсь, что никого сильно не задела.
— Самый сильный отклик в группе на посты, где нужно что-то выбрать, почитать или проголосовать, ведь обратная связь и игровая форма нравятся людям. Быстро тиражируются фотографии, на которых присутствуют собственники. Помню объявление, где в описании объекта была лишь одна фотография — собственница в купальнике. Мы с коллегами долго смеялись, делились ссылкой между агентствами, в итоге объявление стало «вирусным», — вспоминает Екатерина. — Много смешных фотографий делают продавцы, когда фотографируют зеркало в квартире. Это вообще отдельный вид творчества.
Истории из жизни
Девушка в профессии не первый год, но смешные истории из практики вспоминает с трудом. Со слов Екатерины, самой запоминающейся была ее первая сделка:
— Это было 6 лет назад. Передача квартиры была назначена на следующий день после сделки (теперь я понимаю, что это было весьма опрометчиво). Когда мы с покупателями пришли на приемку, стало очевидно — продавец сделку отметил. По всей квартире валялись пустые пивные бутылки, упаковки от копченой курицы и крабовых палочек, все было заставлено грязной посудой. Я была в шоке от увиденного, клянусь — эта картина до сих пор перед глазами! — вспоминает риэлтер. — Оценив происходящее, мы решили перенести встречу на вечер, чтобы продавец успел убраться. Однако, когда мы вернулись в квартиру в назначенное время, ничего не поменялось. Продавец простодушно признался: «Болит голова, не могу встать». В итоге мужчина согласился заплатить за клининг, на том и сошлись.
Какой ремонт нравится покупателям?
— Пик спроса на рынке жилья сегодня приходится на квартиры и дома «под ключ». Все хотят купить жилье и въехать, не тратя силы и время на ремонт. Это касается не только новостроек, но и вторички. Те же «сталинки» с хорошим ремонтом сегодня в цене. «Суточные» квартиры, конечно, пользуются меньшей популярностью, по ним видно, что уже «подгулявшие», но если в квартире жила какая-то креативная пара и продают что-то интересное, то на такой объект цену можно смело поднимать. Квартиры без ремонта продаются по рыночной цене или ниже.
Что касается ремонта, то о вкусах не спорят. Судя по спросу, скандинавский стиль уже отходит. Стандартный «евроремонт» — ламинат, стены в цветочки и полосочки, натяжной потолок — мне лично не нравится, но спросом пользуется у тех, кто хочет ремонт, но нет денег на дизайнера.
Есть еще один разряд недвижимости с суперстильным, индивидуальным и дорогим дизайном. Объекты выглядят очень красиво и необычно, но не всегда понятно, как жить в таком произведении искусства. Это останавливает покупателей, что тормозит продажу.
Екатерина не считает, что активность в интернете серьезно помогает риэлтерам и агентам в поиске клиентов и продаже объектов недвижимости. Популярность в соцсетях может повысить разве что узнаваемость компании или специалиста. Главная цель риэлтера — изменить отношение общества к специалистам сферы недвижимости.
— У агентства недвижимости «Авангард» и у меня в частности есть цель — не только улучшить качество риэлтерских услуг, но и повысить репутацию риэлтеров. С первым пунктом мы, на мой взгляд, справляемся. Может, это нескромно, но в последнее время качество услуг сильно возросло. А вот репутация профессии все еще хромает. Я хочу, чтобы народ перестал относиться к специалистам по недвижимости, как к аферистам, которые берут деньги ни за что. Любой из моих клиентов, я уверена, понимает, за что платит. Мы выполняем сложную и очень нужную работу, на которую сегодня есть спрос. Очень хочется, чтобы и отношение к профессии было соответствующее.
Фото: Павел Садовский
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