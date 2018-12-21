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Машины посчитают. БПС-Сбербанк переходит на цифровой пересчет наличных

21.12.2018 10:24 — Новости Экономики | БДГ  
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БПС-Сбербанк первым среди белорусских банков переходит на цифровой пересчет наличных. Это позволяет целиком разрешить ситуации, когда при обслуживании в кассе по ошибке что-то недодали или, наоборот, выдали лишнее.

«Цифровой пересчет денег позволяет в режиме реального времени наблюдать за процессом пересчета денег кассирами, а также обращаться к архиву по пересчету при разрешении спорных ситуаций. Кроме того, это ускорит процесс обработки денег кассирами и, соответственно, сократит время обслуживания клиентов. Новая технология существенно повысит качество обслуживания и увеличит производительность труда банковских работников», – отметила заместитель председателя правления банка Лилия Астапович.

Новый способ сводит к минимуму человеческий фактор. И он сильно отличается от сегодняшней практики, при которой кассир сам проверяет деньги и пересчитывает их с помощью счетной техники. Именно во время ручных и полуавтоматических операций могут возникать ошибки.

Теперь же кассиру достаточно положить купюры в лоток загрузки сортировщика. Машина одновременно пересчитает, проверит на подлинность и платёжность банкноты, направит информацию в режиме реального времени в специальную программу, а также продублирует запись в систему видеонаблюдения с сохранением на сервер Банка.

«Проект реализован с помощью оборудования G+D, с применением программных и технологических решениях G+D, – прокомментировал генеральный директор Гизеке & Девриент Ральф Литцке. – БПС-Сбербанк стал первым среди банков Беларуси, который реализовал подобное решение. Оно позволит более эффективно и экономно использовать ресурсы банка».

Новый модуль программно-технического комплекса состоит из счетно-сортировальной системы, системы событийного видеоконтроля и программного обеспечения. Он позволяет проводить логические контроли и архивирование данных о всех операциях с банкнотами. Ранее такое решение не применялось в Беларуси.

 
 
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БПС-Сбербанк первым среди белорусских банков переходит на цифровой пересчет наличных. Это позволяет целиком разрешить ситуации, когда при обслуживании в кассе по...
 
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