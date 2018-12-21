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Онлайн-конференция по изменениям в Налоговом кодексе пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
21.12.2018 07:18 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Что изменится в налоговой системе Беларуси в 2019 году" пройдет на сайте БЕЛТА 21 декабря с 15.00 до 16.00.
В Беларуси завершается работа по комплексной корректировке Налогового кодекса, главная цель которой - совершенствование администрирования налоговой системы, упрощение порядка исчисления и уплаты налогов, снижение налоговой нагрузки. Проект обновленного Налогового кодекса принят Палатой представителей во втором чтении.
Во время онлайн-конференции заместитель министра финансов Дмитрий Кийко и заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая подробнее расскажут о новых подходах к организации работы налоговых органов и ответят на вопросы посетителей сайта БЕЛТА.
Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 21 декабря после 15.00 по мере готовности.-0-
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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Что изменится в налоговой системе Беларуси в 2019 году" пройдет на сайте БЕЛТА 21 декабря с 15.00 до 16.00. В...
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