В Беларуси определен порядок функционирования системы мгновенных платежей

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси постановлением правления от 20 ноября 2018 года №540 утвердил Инструкцию о порядке функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Внедрение этой системы в опытную эксплуатацию планируется с 1 января 2019 года, в промышленную - с 1 июля 2019-го.

Система мгновенных платежей является инновационной и позволит клиентам банков Беларуси осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней 365 (366) дней в году (режим 24/7/365)".

Инструкцией определено правовое поле для функционирования системы мгновенных платежей и их проведения. В частности, даны основные термины и понятия, обеспечивающие понимание главных особенностей функционирования этой системы, определены порядок ее функционирования, условия приема, проведения и обработки мгновенных платежей, установлены правовые полномочия Национального банка и ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" в данной сфере, а также определены требования к банкам - участникам системы.

В соответствии с инструкцией под исполнением мгновенного платежа подразумевается списание денежных средств со счета плательщика на основании его платежной инструкции и их зачисление на счет конечного получателя в течение максимально короткого промежутка времени (не более одной минуты) в режиме 24/7/365 на основе реализации процесса сквозной непрерывной обработки мгновенных платежей (то есть полная автоматизация всех процессов).

В настоящее время в Беларуси имеются временные ограничения по приему и обработке платежей в будние, а также в праздничные и выходные дни, когда автоматизированная система межбанковских расчетов Национального банка и большинство автоматизированных банковских систем не функционируют. При этом расчеты с поставщиками работ, товаров и услуг по совершенным платежам происходят не позднее следующего рабочего дня. Иными словами, в настоящее время отсутствует возможность совершения платежа, требующего немедленного зачисления реальных денежных средств на счет получателя (например, перечисление налогового платежа, осуществленного в "последнюю минуту", или таможенного платежа, заработной платы, оплаты за поставленный товар, оказанную услугу, перечисление денежных средств клиенту другого банка).

Для обеспечения исполнения мгновенных платежей банки должны будут контролировать достаточность средств на счетах плательщиков, проверять поступивший платеж на соответствие установленным критериям контроля, а также, в целях исполнения возникающих между банками - участниками системы обязательств, резервировать денежные средства на своих корреспондентских счетах в размере, достаточном для исполнения предполагаемых объемов платежей, в том числе для работы в ночное время, в выходные и праздничные дни. Участие банков в системе будет носить добровольный характер, а конкретные условия осуществления мгновенных платежей будут определяться в договоре, заключенном банком-участником с плательщиком.

"Внедрение системы мгновенных платежей является очередным шагом по совершенствованию платежной системы Беларуси с учетом мировых тенденций, так как позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и относительно недорогим способом за счет экономии транзакционных издержек для участвующих в процессе осуществления мгновенного платежа сторон", - отметили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.-0-