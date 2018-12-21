Гродненский областной онкоцентр. О чем говорили на общественных обсуждениях

На заседании Гродненского областного архитектурно-градостроительного совета 13 декабря 2018 года подведены итоги общественного обсуждения в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения архитектурно-планировочной концепции объекта «Реконструкция комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница №3 г. Гродно» под Гродненский областной клинический онкологический диспансер по адресу: г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 59».

Во время проведения общественного обсуждения с 8 ноября по 3 декабря 2018 года в Гродненский горисполком поступило 2 обращения от граждан. Ими предлагалось предусмотреть отдельные парковочные места исключительно для сотрудников учреждения на территории больницы в количестве 50 – 100 мест, а также увеличить вместимость предусмотренной проектом парковки. Высказывалось и мнение о необходимости сохранения клинической больницы №3 и расположенного в ней хосписа, а онкологический центр разместить на имеющейся свободной территории.

По мнению проектной организации, предложение о размещении парковки для сотрудников учреждения на территории больницы не может быть учтено, так как противоречит установленным нормативным разрывам (не ближе 40 метров от ограждения территории больницы и 100 метров от палатных корпусов). Что касается количества мест на проектируемой парковке (99 машино-мест), то оно определено в соответствии с таблицей В1 ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки».

Что касается Гродненской клинической больницы №3, то она, согласно письму главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома от 05.12.2018 №10-13/2738, будет функционировать как самостоятельное учреждение до завершающей стадии реализации проекта. Впоследствии при введении в эксплуатацию онкологического диспансера население Гродно будет в полной мере обеспечено оказанием медицинской помощи по направлениям, ранее существовавшим в данном учреждении здравоохранения (неврология, кардиология, терапия, психоневрология, хоспис и др.).

С учетом высказанных в ходе обсуждения предложений участников заседания областного архитектурно-градостроительного совета, принято решение считать состоявшимся общественное обсуждение в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения архитектурно-планировочной концепции объекта «Реконструкция комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница №3 г. Гродно» под Гродненский областной клинический онкологический диспансер по адресу: г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 59».

Предложения участников общественного обсуждения об обустройстве отдельных парковочных мест исключительно для сотрудников онкологического диспансера на территории учреждения, увеличении вместимости парковки, сохранении УЗ «Городская клиническая больница №3 г. Гродно» отклонены.