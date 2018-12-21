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Российский рубль рухнул
21.12.2018 16:05 — Новости Экономики | БДГ
В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, которые прошли в пятницу 21 декабря, курс белорусского рубля укрепился к корзине валют. Российский рубль вновь ринулся вниз.
Курс доллара снизился на 0,0027 рубля до 2,1228 BYN/USD. Курс евро прибавил лишь 0,0012 рубля до 2,4311 BYN/EUR, российский рубль упал на 0,0381 рубля до 3,1182 BYN/100 российских, обновив минимум трех месяцев. Российский рубль дешевеет шестые торги подряд.
В РФ российский рубль также подешевел: курсы евро и доллара установились на уровне 77,97 и 68,00 рублей соответственно, что является максимальным значением за последние три месяца.
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В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, которые прошли в пятницу 21 декабря, курс белорусского рубля укрепился к корзине валют. Российский рубль...
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