Российский рубль рухнул

В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, которые прошли в пятницу 21 декабря, курс белорусского рубля укрепился к корзине валют. Российский рубль вновь ринулся вниз.

Курс доллара снизился на 0,0027 рубля до 2,1228 BYN/USD. Курс евро прибавил лишь 0,0012 рубля до 2,4311 BYN/EUR, российский рубль упал на 0,0381 рубля до 3,1182 BYN/100 российских, обновив минимум трех месяцев. Российский рубль дешевеет шестые торги подряд.

В РФ российский рубль также подешевел: курсы евро и доллара установились на уровне 77,97 и 68,00 рублей соответственно, что является максимальным значением за последние три месяца.